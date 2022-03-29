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強化美台關係 美國競爭法參院過關

記者張文馨／華盛頓報導

聯邦參議院28日表決通過美國競爭法案，將斥資520億美元補貼美國晶片製造業；此外，法案包含部分友台條款，支持強化美台關係，並納入主權象徵法精神，允許台灣官員和軍人在美執行公務時得穿著制服與展示國旗。

這部法案囊括美國在各地區面臨的挑戰，也提到多面向地應對與中國大陸的競爭或合作，包含地緣、貿易和氣候變遷等議題。

法案中臚列4條友台條款，包含強化美台夥伴關係、提供美國聯邦官員獎學金到台學習中文、調整對台灣政府作法，以及納入參議員克魯茲曾提出的台灣主權象徵法。

根據法案內容，美國承認台灣是美國印太戰略的重要一環，強調基於台灣關係法和6項保證的對台承諾；支持台灣落實不對稱防衛戰略，敦促台灣增加國防開支；定期對台軍售，推動台灣有意義地參與國際組織，強化雙邊貿易，追求自由貿易協定（FTA），以及擴大雙邊經濟與科技交流，包含優化供應鏈。

此外，法案呼籲美國國務卿考慮成立美台文化交流基金會，要求國務院和政府機構，停止以過時的「台灣當局」來稱呼台灣民選政府，不應對國務院等各部門官員與台灣官員例行往來施加任何限制。

法案要求國務卿在法案生效90天內廢除有關美台往來的內部限制，不得限制中華民國（台灣）軍人和美處官員在執行公務時展示國旗或軍徽等，官方往來得穿著制服。

不過，眾議院自2月4日通過的版本呼籲國務卿尋求啟動協商，討論將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」；參院版本未見類似條文。

參眾兩院版本皆備後，兩院將啟動協商討論出一致版本，各自重新表決通過，再遞交給總統簽署成案。

國務卿 國務院 中華民國

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