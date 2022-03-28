我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

俄停火談判讓步不提去納粹和非軍事化 烏有機會入歐盟

聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

記者顏伶如／綜合報導
聯邦法官裁決，試圖並著手推翻大選結果，前總統川普可能觸法。圖為去年1月6日，川普在白宮前面向支持者發表演說，隨後大批支持者衝進國會。(美聯社)
聯邦法官裁決，試圖並著手推翻大選結果，前總統川普可能觸法。圖為去年1月6日，川普在白宮前面向支持者發表演說，隨後大批支持者衝進國會。(美聯社)

加州中區聯邦法院法官卡特(David Carter)27日在書面裁決書中指出，前總統川普試圖對前副總統潘斯(Mike Pence)施壓，要求潘斯在2021年1月6日妨礙國會確認選舉人票，進而讓川普敗選結果得以翻轉，「極可能」已經構成重罪。

卡特裁定，眾院調查1月6日國會暴動事件特別委員會有權調閱川普律師伊士曼(John Eastman)寫給川普的100多封電郵。

卡特在裁決書中寫道，民主黨候選人拜登贏得2020年大選，連任失利的川普卻企圖推翻選舉結果，如此手段猶如「政變」(coup)。

裁決書中指出，川普極可能以腐敗手段企圖阻撓2021年1月6日國會聯席會議(Joint Session of Congress)，「如此計畫顯然違法」。

路透(Reuters)報導，川普發言人並未回覆採訪要求。司法部則不願對卡特裁決發表評論。

民主黨主導的眾院調查國會暴動特別委員會本月稍早曾表示，掌握證據顯示川普可能犯下多項重罪；一般預料，國會暴動調查委員會結案之後，將對司法部提出正式請求，建議起訴川普。

國會暴動調查委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)與副主席、共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)28日發表聯合聲明指出：「今天法院的裁決就是法律的勝利，也為調查委員會排除障礙，讓我們能夠取得重要的調查資料。」

伊士曼辯護律師勃恩漢姆(Charles Burnham)指出，儘管伊士曼並不同意法官裁決，但會遵守裁決；勃恩漢姆說，伊士曼身為川普律師，基於職業道德，有義務保護客戶隱私。

勃恩漢姆發表聲明說，伊士曼先前不願交出電郵，是基於律師對客戶的責任，絕非如國會暴動調查委員會指稱的故意「隱藏」或「妨礙」國會調查。

洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)選舉法教授潔西卡‧列文森(Jessica Levinson)分析，越來越多證據顯示，川普與川普身邊人士企圖發動政變，「但看到聯邦法院法官在裁決書中白紙黑字寫下來，依舊充滿震撼」。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)28日則說：「前總統柯林頓任命的加州聯邦法院法官，裁決令人匪夷所思，而且毫無根據」。

川普 民主黨 眾院

上一則

普亭不能繼續掌權？ 拜登：我是義憤 不是改變政策

延伸閱讀

華郵：克魯茲配合推翻選舉運作 企圖讓川普繼續執政

華郵：克魯茲配合推翻選舉運作 企圖讓川普繼續執政
喬治亞州造勢 川普左批拜登 右轟喬州長是叛徒

喬治亞州造勢 川普左批拜登 右轟喬州長是叛徒
獲政府批准 川普華府酒店可出售

獲政府批准 川普華府酒店可出售
拿掉川普名字 美國政府同意出售川普國際飯店使用權

拿掉川普名字 美國政府同意出售川普國際飯店使用權

熱門新聞

前國家安全顧問波頓。Getty Images

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

2022-03-26 08:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
俄羅斯入侵烏克蘭已長達數周，近期外界皆認為俄羅斯軍隊的進度停滯不前，不過最新消息指出俄軍已經接獲命令告知「戰爭結束日」。（美聯社）

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

2022-03-24 22:24
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51
新墨西哥州州長考慮發放每位州民250元，圖為州民在機場辦理手續。（路透）

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

2022-03-25 09:38
地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

2022-03-28 13:18

超人氣

更多 >
美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢
收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力
奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」

奧斯卡／威爾史密斯打完人後奪影帝 含淚致詞「保護家人」
灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師

灣區渣男事件發酵 避免簽下「賣身契」找稅法專業律師
從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇