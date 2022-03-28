聯邦法官裁決書：川普試圖推翻大選 極可能構成重罪

聯邦法官裁決，試圖並著手推翻大選結果，前總統川普可能觸法。圖為去年1月6日，川普在白宮前面向支持者發表演說，隨後大批支持者衝進國會。(美聯社)

加州中區聯邦法院法官卡特(David Carter)27日在書面裁決書中指出，前總統川普 試圖對前副總統潘斯(Mike Pence)施壓，要求潘斯在2021年1月6日妨礙國會確認選舉人票，進而讓川普敗選結果得以翻轉，「極可能」已經構成重罪。

卡特裁定，眾院 調查1月6日國會暴動事件特別委員會有權調閱川普律師伊士曼(John Eastman)寫給川普的100多封電郵。

卡特在裁決書中寫道，民主黨 候選人拜登贏得2020年大選，連任失利的川普卻企圖推翻選舉結果，如此手段猶如「政變」(coup)。

裁決書中指出，川普極可能以腐敗手段企圖阻撓2021年1月6日國會聯席會議(Joint Session of Congress)，「如此計畫顯然違法」。

路透(Reuters)報導，川普發言人並未回覆採訪要求。司法部則不願對卡特裁決發表評論。

民主黨主導的眾院調查國會暴動特別委員會本月稍早曾表示，掌握證據顯示川普可能犯下多項重罪；一般預料，國會暴動調查委員會結案之後，將對司法部提出正式請求，建議起訴川普。

國會暴動調查委員會主席、民主黨籍聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson，密西西比州)與副主席、共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney，懷俄明州)28日發表聯合聲明指出：「今天法院的裁決就是法律的勝利，也為調查委員會排除障礙，讓我們能夠取得重要的調查資料。」

伊士曼辯護律師勃恩漢姆(Charles Burnham)指出，儘管伊士曼並不同意法官裁決，但會遵守裁決；勃恩漢姆說，伊士曼身為川普律師，基於職業道德，有義務保護客戶隱私。

勃恩漢姆發表聲明說，伊士曼先前不願交出電郵，是基於律師對客戶的責任，絕非如國會暴動調查委員會指稱的故意「隱藏」或「妨礙」國會調查。

洛杉磯羅耀拉法學院(Loyola Law School)選舉法教授潔西卡‧列文森(Jessica Levinson)分析，越來越多證據顯示，川普與川普身邊人士企圖發動政變，「但看到聯邦法院法官在裁決書中白紙黑字寫下來，依舊充滿震撼」。

川普發言人布多維奇(Taylor Budowich)28日則說：「前總統柯林頓任命的加州聯邦法院法官，裁決令人匪夷所思，而且毫無根據」。