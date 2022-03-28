美專家：中國已知普亭必敗 威脅侵台裝腔作勢

地緣政治專家佛里曼表示，過去俄羅斯軍力明顯被高估，北京目前已意識到普亭將敗。圖為俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社)

地緣政治專家佛里曼向法媒快訊週刊表示，過去俄羅斯 軍力明顯被高估，北京 目前已意識到普亭將敗，因此決定和美國會談。他也說，中國侵台僅裝腔作勢，因「若能進攻，早就出手」。

美國地緣政治分析評論網「地緣政治未來」（Geopolitical Futures）創辦人佛里曼（George Friedman）26日接受法媒快訊週刊（L’Express）專訪，分析美中俄三角關係，以及台海危機中美國的角色。

作為國際事務與情資專家，佛里曼指出，在一個多月的俄烏戰爭中，目前學習到的教訓，是「俄羅斯作為強權國，過去一直以來都被驚人地高估了」。世界一直把俄國視為軍事強權，如今才知道，俄國10年來的軍事現代化失敗了，因為無論是戰略或執行都有問題」。

對於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）作為最後籌碼的核武，佛里曼認為啟動的機率非常小。他表示，核武衝突從未發生的原因，就是因為這是唯一一種攻擊者同樣會受到傷害的戰爭形式：在取對手命的同時，自身與周遭也將無一倖免。

佛里曼指出，若發現普亭真的企圖發動核武，美國將迅速反應、先發制人。

快訊週刊詢問，許多人都認為俄羅斯野心不僅瞄準烏克蘭 ，更是企圖透過聯合以中國為首的反西方國家，重新定義世界平衡。

熟稔美國軍事的佛里曼指出，邏輯上沒錯，但細節不完全正確。「中國剛了解到俄羅斯沒有能力拿下烏克蘭！因此，北京已經與華府私下密談，同時繼續說著俄羅斯人想聽到的話。別忘了中國經濟脆弱，而且依賴美國經濟進行出口」。

此外，佛里曼說，中國是軍事較弱的強權。「它說要侵略台灣，但這單純只是裝腔作勢：若有能力，它早就出手。如果還不侵犯，是因為中國的登陸艦太過有限，而且台灣距離中國海岸180公里遠」。

他分析，要登陸台灣，中國的軍事設備必須花費最少7小時行經公海。這段時間內必定被美國飛機或衛星定位，接著擊沈。「中國人都知道這些。另一方面，中國沒有『海事文化』，他們的『海軍』上一次出戰是1895年的甲午戰爭，而中國慘敗」。

「陸上的解放軍一定比海軍更有效率，但其功能主要是維持國內秩序，例如在維吾爾人居住的新疆地區」。

佛里曼強調，在美國眼中，中國並不構成軍事威脅，而北京與莫斯科間的協議也不會改變什麼。「因為從烏俄戰爭中俄羅斯的表現看來，他們將再也不會被視作威脅」。

不過，他也說，中國無法公開放棄俄羅斯，因此會繼續友善莫斯科的發言。「但絕不會向俄羅斯運送武器攻打烏克蘭，因為北京害怕美國祭出經濟制裁，這可能為中國內部帶來不穩」。

佛里曼認為，目前是美中休戰的美好時機，「因為兩國最珍視的，一樣都是生意」。

記者提問，外界認為美國對於俄烏戰爭立場模糊，甚至令人感覺保持距離。

對此佛里曼表示，美國和北約應該攜手做的，是持續輸送軍備協助烏克蘭人抵抗。「美國還有一個非常強大的武器，那就是大規模的經濟制裁」。透過不同機制，並和歐盟的合作，將給俄羅斯龐大無比的經濟壓力。

他表示，美國態度理性，若美國投身在俄羅斯邊界的戰爭，就太過瘋狂。「光是組織支援的後勤就不可行，美軍會因距離遙遠而陷入劣勢，提供烏克蘭所需的一切援助將簡單許多」。