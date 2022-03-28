從疫情復熾到拜登的強硬談話 習近平的危機加劇

今年稍後將尋求第三個任期的中國國家主席習近平（圖），最近遭遇疫情復熾、美國總統拜登逼他在烏克蘭戰爭中選邊站的雙重挑戰。美聯社

在中國國家主席習近平 尋求鞏固其權力之際，他領導的政府所面臨的風險正在加劇，威脅到中國的經濟及其在世界上的地位。

彭博資訊報導，中國正在努力以清零防疫政策對抗極具傳染力的Omicron次變異株BA.2。隨著新確診病例持續攀升，上海正對其2500萬居民實施封鎖。根據最近數據，80歲及以上的中國民眾只有大約一半接種兩劑疫苗，這意味著如果官員無法限制傳播，中國可能面臨與香港類似的死亡浪潮。

然而，無論是從經濟角度或是從其對社會穩定造成的風險來看，反覆實施封鎖都得付出巨大代價。上海是中國的金融中心，而香港則是中國通往全球市場的門戶。當中國的金融與西方脫鉤成為現實時，雙方的信任危機可能弱化中國最重要的資本中心。

資金正加速從中國出走，根據彭博資訊彙編的數據，全球投資 人上周透過深港通淨賣出價值20億美元的人民幣股票。本月日均資金外流為2016年12月深港通啟動以來最嚴重。國際金融協會（IIF）也指出，從2月下旬俄羅斯入侵烏克蘭開始，資本外逃激增。

以布魯克斯(Robin Brooks)為首的IIF經濟學家在報告中說：「我們看到中國資金外流的規模和強度是前所未見。」

最近的數據也顯示，國際基金2月減持中國政府債券的規模創歷來新高，從銀行客戶的證券投資出現創紀錄赤字可見一斑。 人民幣也正遭受實際貨幣淨流出。

上周六拜登 總統措辭強硬的談話，增加了中國在這場二次冷戰中被歸類為俄羅斯陣營的風險。拜登懇求世界民主國家為與俄國普亭政府的長期衝突做好準備。除非習近平切斷與其朋友普亭的關係，否則新統一的西方陣營與未否認俄國在烏克蘭行動的國家之間緊張關係可能加劇。美國對中國企業的制裁仍然是一個重大問題。

隨著習近平將在今年稍晚尋求第三個任期，中共正試圖將經濟、金融和社會穩定置於最優先地位。但事實證明，這項任務愈來愈具挑戰性。