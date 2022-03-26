中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

東航失事航班第二個黑盒子搜索工作持續進行中。(新華社)

3月21日發生的東航 MU5735航班失事事件，今天（3月26日）晚上，官方證實機上132名所有人員已全部罹難。

新華社報導，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部今晚舉行新聞發布會，中國民航局副局長胡振江發布最新情況，他說，「3·21」東航MU5735航班機上123名乘客和9名機組人員已全部遇難。發布會現場，全體起立為機上遇難人員默哀。

經連日來搜救，救難人員目前尚未發現倖存者和第二個黑匣子，但已確認120人身份。中國民航局航空安全辦公室主任朱濤介紹，目前，已搜尋到與第二個黑匣子安裝位置較近的一部緊急定位發射儀（ELT）。

連日來中國公安 機關刑事技術部門出動220人組成29個勘查組，開展現場勘查、搜救和檢驗工作，共確認120人身份，其中乘客114名、機組人員6人，相關工作還在繼續進行。

東航MU5735航班於21日下午，在從昆明飛往廣州途中，於廣西梧州市上空失聯並墜毀，是中國本世紀以來最嚴重的空難事故。

廣西壯族自治區消防救援總隊總隊長鄭西表示，首批消防救援力量已連續開展了6天搜救工作，全體消防救援人員搜尋範圍累計超過24萬平方米，搜尋到部分遺體殘骸和機體殘骸。廣西壯族自治區民政廳殯葬服務人員已到場協助開展工作，對接收的遇難者遺骸、物品均已妥善保管。

鄭西表示，理化實驗室累計受理66份檢材，完成檢驗41份，均沒有檢出常見無機炸藥的主要離子成分，也沒有檢出常見有機炸藥成分。

中國東方航空 集團有限公司宣傳部部長劉曉東表示，事件發生後，東航雲南有限公司第一時間成立專班，對9名失聯機組人員的家屬開展安撫工作，派員進行陪護和心理疏導。