美畫化武紅線 保留出兵烏空間？

烏克蘭第二大城哈爾科夫25日遭到俄軍砲擊，引發大火與濃煙後，一名老婦路過。Getty Images

西方國24日於布魯塞爾連開三場峰會，討論在俄烏戰爭如何加強抗俄。拜登 總統暗示，若俄國總統普亭 動用化武，西方必有所回應，然而對於將採取何種回應語帶模糊。關於烏克蘭 總統澤倫斯基喊話要北約「賣或給」戰車等武器，英國和法國也不同調。

英國泰晤士報報導，拜登在北約峰會後的記者會表示：「我們會回應，如果他用了（化武），我們會有所反應。回應的性質將視使用的方式而定。」

北約峰會中各國領導人憂心俄國恐動用化武，拜登說此種攻擊「將激發某些回應」，語意模糊，令外界猜測，西方是否保留派出地面部隊或使用其他軍備幫助烏克蘭的空間。

不過拜登先前已數度強調，美國和北約不會派兵到烏克蘭，避免和俄國正面衝突。

拜登說，普亭誤算西方對這場戰爭的反應，「普亭賭北約會分裂，很明顯的他沒想到我們能維持這樣的團結。北約從未如此團結，普亭入侵烏克蘭的結果適得其反。」

關於澤倫斯基喊話要北約賣或捐百分之一的戰車等武器，英國首相強生和法國總統馬克宏的立場相悖。

澤倫斯基說：「我們會看得出誰是我們的朋友，誰是我們的夥伴，誰又是出賣及背叛我們的人。」

強生試圖說服北約盟國提供戰車給烏克蘭，他表示英國可協助運輸裝備，亦希望鄰近烏克蘭的國家可提供裝甲車。

然而馬克宏反對強生提議，他認為提供戰車或戰機給烏克蘭，等於北約和俄國正面衝突，他稱此議題是「紅線」，北約成員不想變成參戰國。

北約秘書長史托騰柏格24日在峰會後記者會表示，成員國領導人同意增加武器與裝備供應，但未說明細節，例如武器種類或數量。