我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#26：拜登的北約盟軍峰會「再次警告中國」？

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

美宣布新制裁名單 俄最大銀行總裁在列

中央社／華盛頓24日綜合外電
美國財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行總裁葛瑞夫。（路透）
美國財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行總裁葛瑞夫。（路透）

鑒於俄羅斯入侵烏克蘭沒有停歇跡象，美國今天加強對俄國施壓，針對俄國數十家國防企業、數以百計國會成員及俄國最大銀行總裁祭出新一波制裁。

路透報導，美國財政部也在網站公布方針，警告涉及俄羅斯的黃金相關交易恐受美國當局懲處，此舉旨在阻止俄羅斯規避現有制裁。

一位不願具名的高階政府官員說：「我們這麼做的目的，是要有條不紊地取消俄羅斯曾作為國際經濟秩序參與者所享有的利益和特權。」

俄軍一個月前入侵烏克蘭以來，美國及其盟國已實施多輪制裁，目標包括俄國最大的幾間銀行和總統普亭（Vladimir Putin）。

美國財政部在一份聲明中說，新的制裁鎖定超過40家俄羅斯國防企業，包括國有的戰術飛彈公司（Tactical Missiles Corp）及相關28家企業，連同公司總經理在內一併制裁。

財政部表示，華府的行動與歐洲聯盟（EU）、英國和加拿大採取的類似措施一致。

財政部指出，這家已受到英國制裁打擊的俄羅斯國防公司，生產俄羅斯用於對付烏克蘭的海軍系統和武器，包括在俄軍攻勢中廣泛使用的高速空中導引飛彈Kh-31。

新名單上的其他公司包括俄羅斯軍用、民用和軍用直升機，以及無人機的彈藥製造商，財政部稱，這些無人機最初設計用於監視，但已被「重新利用」於攻擊烏克蘭軍隊。

財政部新的制裁對象還包括俄羅斯國家院（Duma）328名成員與俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫（Herman Gref）。財政部稱葛瑞夫與普亭關係密切。

這位官員說，美國已警告普亭，倘若入侵烏克蘭，將招致立即而嚴重的後果，如今他們已兌現這項威脅。這位官員指出，俄羅斯正面臨嚴重的通貨膨脹和經濟痛苦，將掉出世界前20大經濟體。

這名官員說：「俄羅斯在21世紀的競爭中很快將面臨思想、人才和技術的嚴重短缺，而普亭將面對他自己造成的戰略失敗。」

俄羅斯 財政部 烏克蘭

上一則

拜登支持G20踢走俄羅斯 北約將團結回應化武威脅

延伸閱讀

拜登支持G20踢走俄羅斯 北約將團結回應化武威脅

拜登支持G20踢走俄羅斯 北約將團結回應化武威脅
普亭恐動用核化武 白宮成立「虎隊」研擬應急方案

普亭恐動用核化武 白宮成立「虎隊」研擬應急方案
陰謀論？美極右派認同俄出兵 成了普亭傳聲筒

陰謀論？美極右派認同俄出兵 成了普亭傳聲筒
這不是普亭一人的戰爭

這不是普亭一人的戰爭

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光
廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻

廚房容不下2人…小S怨「明明住帝寶」 照片曝光網看傻