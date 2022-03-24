我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美元霸主地位悄悄下滑 各國央行增持人民幣、小國貨幣

最後通牒 俄軍傳接最終命令 「戰爭結束日」曝光

川普為「通俄門」隔6年控告喜萊莉柯林頓一干人

編譯潘勛／綜合24日電
川普24日控告喜萊莉．柯林頓和其他民主黨人2016年競選時，誣陷他通俄。圖為川普和柯林頓2016年參加總統候選人辯論。(Getty Images)
川普24日控告喜萊莉．柯林頓和其他民主黨人2016年競選時，誣陷他通俄。圖為川普和柯林頓2016年參加總統候選人辯論。(Getty Images)

前總統川普24日向喜萊莉‧柯林頓及民主黨陣營興訟，理由是一干人等「羅織不實說法，說他與俄羅斯串通勾結」，在2016年美國總統選舉時作弊，把他的選戰與俄國綁在一起。

每日郵報報導，挨川普控告的人名單還有集纂檔案指川普與俄國有關聯的前英國特工史蒂爾(Christopher Steele)、前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)及民主黨全國委員會。

川普陣營訟狀寫道，「2016年總統選舉之前，柯林頓及其同夥共謀匪夷所思的陰謀，既震撼良知，又侮辱我國的民主體制」、「被告同步行動，惡性陰謀羅織說詞，指共和黨對手川普與敵國勾結」。

訟狀再寫道，「被告人等再採行動推動陰謀，如羅織罪證、欺騙執法單位、利用管道取用極敏感資料來源，如此令人義憤、顛覆及煽動，即便水門案等案件都相形見絀」。

2016年選戰擊敗柯林頓的川普聲稱被告人等犯下詐騙、竊取生意機密、「共謀呈堂偽證」等罪名，訟狀要求對被告求處不定的刑事懲罰；名列被告的還有現任國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)。

聯邦曾偵辦川普競選陣營與俄國之間關係，發現幾名與川普有關人士與俄國官員會面，但撒謊隱瞞，引發一連串起訴行動；長達966頁的調查報告細述俄國如何利用川普前競選總幹事馬納福(Paul Manafort)及維基解密(WikiLeaks)網站，試著讓川普在2016勝選，入主白宮。

但聯邦的調查後來被川普用來喊冤，說自己是政治獵巫行動的被害人。今天提出長108頁的訟狀把川普的說詞化為官司，譴責柯林頓及其2016年選戰盟友試圖捏造並釋出不實報告，說川普陣選陣營與莫斯科有關。

訟狀中指出，當那些報告被證明為不實，柯林頓一夥改弦易轍，由被起訴的律師薩斯曼(Michael Sussmann)顧用資訊公司無恥駭進極機密地點，如川普私人寓所、川普大樓，更驚人地還有白宮，想蒐羅資料，憑以操作，給外界印象，認為川普與俄國阿爾法銀行(Alfa Bank)進行不正當業務往來。

川普 俄國 柯林頓

上一則

美軍方多次去電 俄不願接 兩大強權熱線中斷 外界憂心

延伸閱讀

從副手扶正 先走出川普陰影 潘斯有意選角逐白宮

從副手扶正 先走出川普陰影 潘斯有意選角逐白宮
甩開川普「毒辣」陰影 潘斯有意角逐白宮

甩開川普「毒辣」陰影 潘斯有意角逐白宮
移民制度遭川普破壞 烏克蘭難民遭殃

移民制度遭川普破壞 烏克蘭難民遭殃
華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃

華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台
俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀

俄占港口冒滾滾濃煙 烏克蘭海軍稱俄登陸艦被毀