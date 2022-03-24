美軍方多次去電 俄不願接 兩大強權熱線中斷 外界憂心

俄羅斯侵烏以來，俄軍方高層多次拒絕美方要求對話的呼籲，包括防長奧斯丁（左）、參謀首長聯席會主席密利（右）在內與俄方的熱線聯繫都中斷。（Getty Iamges）

華盛頓郵報報導，美國國防高層官員及軍方將領上個月多次設法與莫斯科對口單位接洽，結果卻頻頻碰壁，世界兩大核武強權彼此之間對於軍事活動缺乏說明，引起外界擔心嚴重誤判、戰場意外等狀況恐將出現。

國防部發言人柯比(John Kirby)23日發表聲明表示，自從俄羅斯 對烏克蘭 開戰以來，國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)與參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)都曾設法與俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)、俄國武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)通電話，但俄方迄今都拒絕配合。

奧斯丁與密利最初嘗試與俄方國防高層對話的時間點，是俄羅斯在靠近北約成員波蘭、羅馬尼亞邊境 展開演習之際。當時美國及歐洲盟邦則在波羅的海展開空中偵察行動，並透過地面運輸將大量武器及設備運入烏克蘭。

莫斯科與華府之間雖維持著去除衝突管道，但現任及前任官員表示，如果要避免不必要的緊張情勢升高，或要消除誤會混淆，軍方高層將領之間的接觸有其必要。

2009年至2013年間擔任北大西洋公約組織(NATO)盟軍最高統帥的史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)指出，如果最高層的資深官員之間沒有直接接觸的一道防火線，情勢越來越緊張的風險便非常高。

●年輕人出戰恐錯解讀戰事

他說，這次俄烏戰爭中，年紀很輕的年輕人開著戰機，操作戰艦，並且負責戰爭任務，「他們都不是經驗豐富的外交官，他們在緊要關頭所做出的行動，可能遭到錯誤解讀」。

史塔伏瑞迪斯說：「我們必須避免的情境是，北約與俄羅斯好像夢遊似地爆發戰爭，只因為高層將領不願接聽電話，不願向對方解釋究竟發生了什麼事。」

俄羅斯最近針對烏克蘭西部動用超音速飛彈與其他精密武器，便被國際問題專家認為，稍有不慎即可能釀成規模更大的衝突。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)資深研究員李伊(Rob Lee)指出，各種風險顯然已經升高。他說，俄羅斯正在攻擊烏西多處目標，受到攻擊地點距離北約成員邊境都不遠，烏克蘭空軍則持續以烏西為基地執行任務，「這代表著其中存有風險，烏克蘭戰鬥機可能被看成是北約飛機越過邊境進入了烏克蘭」。