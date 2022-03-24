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大法官任命案 共和黨參議員：杯葛傑克森機會為「零」

記者顏伶如／綜合報導
最高法院大法官被提名人凱坦吉‧傑克森任命聽證會24日結束，下個月可望表決。參院司法委員會共和黨成員表示，將不會杯葛。圖為聽證結束後，傑克森的丈夫派崔克．傑克森醫生親吻妻子。(美聯社)
最高法院大法官被提名人凱坦吉‧傑克森任命聽證會24日結束，下個月可望表決。參院司法委員會共和黨成員表示，將不會杯葛。圖為聽證結束後，傑克森的丈夫派崔克．傑克森醫生親吻妻子。(美聯社)

最高法院大法官被提名人凱坦吉‧傑克森(Ketanji Brown Jackson)任命聽證會24日進入第四天，下個月可望進入表決。參院司法委員會共和黨成員表示，投票時將不會杯葛。共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)便說，共和黨杯葛傑克森的機會為「零」。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，共和黨準備在參院司法委員會對傑克森發動杯葛的傳聞，在國會山莊流傳已有數周。約有十名共和黨參議員聯合要求參院司法委員會主席、民主黨籍伊利諾斯州聯邦參議員德賓(Dick Durbin)暫停任命聽證會，等候共和黨陣營取得傑克森擔任聯邦區域法官法官時審理一起兒童色情案件的判決前報告(pre-sentencing reports)檔案。

不過，德賓拒絕共和黨籍參議員們的要求，並說共和黨故意使用「撒網式調查」(fishing expedition)手段，超過合理調查範圍。

如果任命案過關，51歲的傑克森將成為美國史上第一位非洲裔女性大法官。

美聯社報導，傑克森在任命聽證會上的表現獲得法律專家給予高度評價，律師組織稱讚她擁有卓越聲望，能力過人，絕對有資格勝任大法官職務。

「美國律師協會」(ABA)主席安‧克蕾兒‧威廉斯(Ann Claire Williams)形容傑克森：「傑出，優秀，出類拔萃，絕佳人選」。「美國律師協會」委員會可對聯邦法院法官人選做出建議，威廉斯說，幾乎所有接受訪查的對象，都用上述形容詞描述傑克森。

威廉斯說，「美國律師協會」針對傑克森是否適任共計訪查了250位法官及律師，「我們一直詢問自己的問題是，怎麼有人可以做出這麼多超凡的貢獻呢？」

參院司法委員會24日聽證會結束的幾個小時候，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)宣布，將在傑克森任命案將投下反對票。他說，「無法支持，也不會支持」傑克森出任最高法院大法官。

美聯社報導分析，麥康諾反對傑克森任命案並不讓人意外，傑克森任命案可望通過。

麥康諾批評支持傑克森的自由派團體，也批評傑克森拒絕透露對於擴充大法官席次的看法。

共和黨 參院 大法官

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