我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏軍收復馬卡里夫？竟是大內宣…現場仍砲擊不斷

前蘇聯軍官：俄犯錯誤將在2周內戰敗 台也是關鍵

烏軍收復馬卡里夫？原是大內宣…記者探查 仍砲擊不斷

編譯陳韻涵／綜合24日電
「華盛頓郵報」一組記者23日實際探查發現，烏國政府宣稱收復的戰略市鎮馬卡里夫仍是前線。(美聯社)
「華盛頓郵報」一組記者23日實際探查發現，烏國政府宣稱收復的戰略市鎮馬卡里夫仍是前線。(美聯社)

烏克蘭政府軍23日大肆宣揚烏軍勇敢逼退俄羅斯部隊，烏克蘭武裝士兵看守首都基輔西部的檢查哨，看似基輔全在烏軍掌握之中；國際媒體爭相報導，烏軍智退俄軍；然而，「華盛頓郵報」一組記者23日實際探查發現，事實並非如此，烏國政府宣稱收復的戰略市鎮馬卡里夫(Makariv)仍是前線。

華郵記者進入馬卡里夫後，烏軍喝令他們盡速離開，警告俄國飛彈即將來襲；不久後，俄國火箭與飛彈落下，爆炸聲響震耳欲聾，硝煙四起。

馬卡里夫市長托卡(Vadim Tokar)在砲彈落地後不久，在該城郊區說：「軍方沒有控制整個馬卡里夫，只有一部分。」

馬卡里夫的情況揭露了俄烏戰爭的兩個層面，一是實際戰場，一是政府鼓舞士氣的宣傳戰。

俄國在開戰以來，積極宣傳錯誤資訊，始於俄國總統普亭宣稱烏克蘭發生種族屠殺作為入侵藉口；如今，烏克蘭中央政府官員如今也拿馬卡里夫的戰況做文章。

報導指出，走一趟馬卡里夫就能看清資訊戰迷霧中的真相。

華郵記者逐漸發現，很難獨立前往基輔郊外查核事實，不僅因為砲擊不斷，也因為俄軍攻掠導致前線分野瞬息萬變。

基輔警察局長涅比托夫(Andriy Nebytov)21日造訪馬卡里夫，並於臉書(Facebook)發布當地真相，寫道「這座城市不斷遭敵軍空襲轟炸，屋頂、窗戶燒出大洞，街頭空蕩無人，建築不是遭破壞就是全毀。」

涅比托夫22日貼出他造訪的影片，耳邊傳來鼓舞軍心的歌聲，但可見不少烏克蘭國旗和建築遭俄國砲彈打成蜂窩的景象。

烏克蘭國防部22日宣傳馬卡里夫獲得救贖，「多虧了捍衛者的驍勇行徑，烏克蘭國旗再次於馬卡里夫飄揚，俄軍被趕跑」。

資深政府官員持續宣稱，馬卡里夫脫離俄軍魔爪。

基輔市長克里欽科(Vitali Klitschko)23日說：「根據官方消息，小城馬卡里夫和伊爾平(Irpin)大多數地區已由烏軍奪回掌控權。」  

托卡23日表示，官方消息與當地情況天差地遠，俄軍仍整控該城約15%的地區，俄軍占領當地已三周，沒有跡象顯示逃離城鎮的1萬5000位居民返回家園。

「華盛頓郵報」一組記者23日實際探查發現，烏國政府宣稱收復的戰略市鎮馬卡里夫仍是...
「華盛頓郵報」一組記者23日實際探查發現，烏國政府宣稱收復的戰略市鎮馬卡里夫仍是前線。(路透)

烏克蘭 俄國 華郵

上一則

拜登促歐洲盟友共同發聲 警告中國「別與俄同陣線」

下一則

大法官任命案 共和黨參議員：杯葛傑克森機會為「零」

延伸閱讀

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
烏克蘭稱向莫斯科換回10名軍人 俄軍入侵後首見

烏克蘭稱向莫斯科換回10名軍人 俄軍入侵後首見
烏克蘭結合AI和社群媒體 向陣亡俄軍家屬報死訊

烏克蘭結合AI和社群媒體 向陣亡俄軍家屬報死訊
每天200架次 對上10架次…俄戰機多數倍 扳不倒烏空軍

每天200架次 對上10架次…俄戰機多數倍 扳不倒烏空軍

熱門新聞

白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
圖為加拿大駐北京使館豎立挺烏克蘭的立牌。(美聯社)

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

2022-03-20 13:47
中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

2022-03-22 20:51

超人氣

更多 >
細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師

細節公布 愛州2高中生 持球棒活活打死老師
北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯

北約秘書長： 中國公然散播謊言和假訊息助俄羅斯
前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵

前蘇聯軍官：俄犯致命錯誤將在2周內戰敗 台灣也是關鍵
韓網盛讚大S美貌不輸全智賢 「難怪具俊曄忘不了」

韓網盛讚大S美貌不輸全智賢 「難怪具俊曄忘不了」
陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台

陳松勇遺產圓滿分配 印傭獲贈400萬灑淚離台