中國政府雇員簽證詐欺定罪 假研究之名招募美專家

紐約南區聯邦法院。(Getty Images)

2019年遭聯邦司法部 刑事指控的新澤西州 居民柳忠三，23日被紐約南區聯邦法院以簽證 欺詐定罪，7月11日宣判，最高將面臨五年監禁；柳忠三曾為「中國國際人事交流協會」(CAIEP)駐紐約負責人，因涉嫌「假研究之名」為在美招募專家至中國工作的兩名中國政府雇員申請學者簽證，而於2019年9月遭警方逮捕。

聯邦司法部最新聲明指出，「根據法庭搜集的證據顯示，59歲的新澤西李堡市(Fort Lee)居民柳忠三，曾在2017年至2019年9月，為中國政府雇員騙取美國政府的訪問學者(J-1) 簽證，使他們能夠在美國為中國進行非法工作，並對美國和相關機構予以隱瞞。」

聯邦司法部文件中，將柳忠三任職的CAIEP定為中國政府的一個機構，以中國利益為出發點從事人才招募工作，包括招聘美國科學家、學者、工程師和其他專家到中國工作。

「柳忠三在2018年4月，為梁曉(Liang Xiao，音譯)申請並獲得了訪問學者簽證，抵美後前往簽證批准的喬治亞州一所大學報到，獲得當地的駕駛執照，即使梁曉受審表示在大學從事研究，但證據顯示她實際是為CAIEP工作。」聯邦司法部文件指出，柳忠三將梁曉在CAIEP的工資，偽造為研究學者的生活費用補貼。

此外，聯邦司法部表示，柳忠三試圖為另一位中國政府雇員孫麗(Sun Li，音譯)申請訪問學者簽證，為此聯繫了多所美國大學的負責人，以便獲取大學邀請使孫麗來美，但實際是希望其為CAIEP全職工作。

FBI、美國國務院、國土安全部、國土安全調查局、國家安全司反間諜和出口管制科等共同參與調查；紐約南區聯邦法院正在對此案起訴，定於7月11日宣判。

柳忠三被紐約時報稱為「在中美關係緊張時期被捕」；華盛頓郵報也披露，波士頓麻州大學是涉案的七所美國大學之一，其涉案者為前孔子學院院長孫栢鳳，案發後已被停職，法庭文件表示，其曾對柳忠三表示，「取得簽證對我們來說很容易，我們並不在乎他是否真的在這裡」。