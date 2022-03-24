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拜登：支持將俄羅斯逐出G20 北約將團結回應化武威脅

拜登：支持將俄羅斯逐出G20 北約將團結回應化武威脅

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登(前右)24日在布魯塞爾表示，他支持將俄羅斯逐出20國集團。(美聯社)
總統拜登(前右)24日在布魯塞爾表示，他支持將俄羅斯逐出20國集團。(美聯社)

總統拜登24日在布魯塞爾表示，他支持將俄羅斯逐出20國集團（G20），如若不然，應讓烏克蘭加入，至少是G20大會觀察員。

此外，情報顯示俄羅斯可能動用生化武器侵略烏克蘭，拜登說，北約將會根據實際狀況回應；被問到北約是否可能軍事回應，拜登表示，大家屆時會做出決定。

G20為20國主要經濟體組成的國際經濟合作論壇，1999年在德國成立，成員包含七大工業國（G7，加美英法德義日）、金磚五國（巴西、俄羅斯、印度、中國、南非）、7個經濟體（墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、南韓、印尼、澳洲）和歐盟。

若俄羅斯被逐出G20，無異在國際舞台再度受挫；路透23日報導，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）打算出席今年在印尼舉行的G20峰會，並獲得中國的支持。

拜登表示，他認為俄羅斯應該離開G20（20國集團），這取決於G20的決定，他已在稍早的會議上提議，若因其他會員國反對，俄國沒被踢出G20，應該讓烏克蘭加入，至少應是G20大會觀察員。

有關中國，拜登表示，他已在18日視訊會晤中國國家主席習近平時明確表示，習相當重視中國與美歐密切的經濟關係，若北京以軍事或物質援助莫斯科，習近平將自置重大險境。

拜登在布魯塞爾會晤北約和G7領導人，會後舉行記者會說明會議成果，宣布制裁超過400名俄國人士與實體，相關制裁行動與歐洲盟友一致；此外，美國制裁超過300名俄國權貴、議員和國防企業。

北約也宣布強化東翼防衛，在羅馬尼亞、匈牙利、保加利亞和斯洛伐克部署4支戰鬥部隊，拜登表示，北約前所未有地團結，普亭想要侵略烏克蘭卻事與願違，歐盟和先進民主國家G7都團結起來應對此事。

▼拜登抵北約 提更多對俄制裁

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 俄羅斯 烏克蘭

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