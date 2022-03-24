美國公布接納烏克蘭難民計畫 目標9月前收逾12萬人

因俄國入侵烏克蘭逃離家園的難民24日在波蘭首都華沙火車站等待搭車。美聯社

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國三名資深官員24日證實，政府預計今年9月的2022財政年度結束前，接納逾12萬名因俄國入侵烏克蘭 而逃離家鄉的烏國人。相關計畫將在拜登 總統於比利時布魯塞爾和盟國會晤時公布。

聯合國難民署資料顯示，自俄國今年2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過360萬名烏克蘭人逃離家園，其中超過210萬人逃到波蘭。

拜登政府設定一項充滿抱負的目標，目標在今年9月的2022年財政年度結束前，接納高達12萬5000名移民 。但國務院數據顯示，截至今年2月，美國接收6500名難民中，僅700名烏克蘭人。

一名官員指出，美國還將宣布提供10億美元援助流離失所的烏克蘭人，及承諾未來五年提供110億美元處理戰爭對農業生產的潛在影響所引發全球糧食安全問題。

政府官員說，美國接納流離失所的烏克蘭人，將關注在接納維權人士、記者、LGBTQ族群、政治異議人士、尋求醫療照護者，及其他在美國有家屬的民眾。他們還表示，流離失所的烏克蘭人可以透過難民計畫等不同移民途徑抵美。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點