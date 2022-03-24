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俄羅斯防長神隱12天 透過官媒影片再度露面

中央社倫敦24日綜合外電報導
神隱12天而原因不明的俄國國防部長紹伊古，今天終於在國營媒體播放的一小段影片中露臉。圖為資料照。(美聯社)
神隱12天而原因不明的俄國國防部長紹伊古，今天終於在國營媒體播放的一小段影片中露臉。圖為資料照。(美聯社)

俄羅斯入侵烏克蘭以來，神隱12天而原因不明的俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu），今天終於在國營媒體播放的一小段影片中露臉。

紹伊古被外界視為普亭（Vladimir Putin）總統的密切盟友，他今天出現在俄羅斯新聞社（RIA）播出的新聞分割畫面中，當時普亭正與國家安全會議（Russian Security Council）高層官員進行視訊會議。

部分俄媒昨天報導，現年66歲的紹伊古已長達12天沒有公開露面，使得外界猜測他身在何處。

據福斯新聞（Fox News），俄國獨立媒體Mediazona與Agentstvo的調查記者昨天宣稱，自3月11日以來，擅於應對媒體的紹伊古就沒有出現在大眾面前。

根據俄國記者，有傳言稱紹伊古健康狀態不佳，患有心臟疾病；網路上流傳的其他消息則指他可能已被革職並遭到軟禁。福斯新聞尚未能獨立核實這些說法。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天針對流言加以澄清，指紹伊古公務繁忙，因此不難理解他為何無法經常在媒體上公開露面。

培斯科夫告訴記者：「國防部長現在必須考慮許多問題，我們正（在烏克蘭）進行特殊軍事行動，現在還真不是進行媒體活動的適當時機。」

俄國 普亭 國防部

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