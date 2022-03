俄羅斯防長神隱12天 透過官媒影片再度露面

俄羅斯入侵烏克蘭以來,神隱12天而原因不明的俄國國防部 長紹伊古(Sergei Shoigu),今天終於在國營媒體播放的一小段影片中露臉。

紹伊古被外界視為普亭 (Vladimir Putin)總統的密切盟友,他今天出現在俄羅斯新聞社(RIA)播出的新聞分割畫面中,當時普亭正與國家安全會議(Russian Security Council)高層官員進行視訊會議。

A sighting of Sergei Shoigu at Putin’s security council.



The PR-mad Russian defense minister hadn’t even been mentioned in state media for nearly 2 weeks.



Peskov says Shoigu “has a lot on, there’s a special military operation and it’s not really the time for media activity.” pic.twitter.com/AmvimuNoKS