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澤倫斯基瑞典國會演說 呼籲協助戰後重建

中央社斯德哥爾摩24日專電
烏克蘭總統澤倫斯基今天在瑞典國會進行視訊演講。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基今天在瑞典國會進行視訊演講。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天在瑞典國會進行視訊演講，從兩國相同的國旗顏色、對和平的共同嚮往，訴諸兩國同盟情感，有別於在其他國家的演說，澤倫斯基呼籲瑞典協助烏克蘭戰後重建。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在戰後屆滿一個月於瑞典國會進行視訊演說，是瑞典國會首次有交戰國家的領袖進行演說。

瑞典國會議長諾倫（Andreas Norlen）在開場致詞時表示，（瑞典）人們通常不願意單純地用二分法看待事物，但現今的局勢卻不允許人們繼續這樣做，俄羅斯惡劣的入侵烏克蘭毫無正義可言，在這個艱難的時刻有許多勇敢的人挺身而出，而澤倫斯基即是其中之一。

澤倫斯基一開場就利用兩國相同的國旗顏色來訴諸同盟情感，他說，藍色和黃色的旗子最近很受歡迎，因為這兩種顏色的旗子象徵了自由，但這不只是烏克蘭的顏色，也是瑞典的顏色。

兩個國家對於自由、平等、人性的共同追求，讓瑞典成為首先對烏克蘭伸出援手的國家，烏克蘭感到很感激。

澤倫斯基說，過去一個月非常的黑暗，俄羅斯在烏克蘭轟炸平民生活區，包括學校、醫院、甚至幼兒園，簡單的說，就是要破壞所有的基礎建設。

澤倫斯基沉重的問：「為什麼？為什麼俄羅斯要這樣對烏克蘭？」

他說，任何國家不得逼迫或改變其他國家的國界，每個國家都有自由、不受壓迫選擇自己的未來的權力，也有自由選擇合作對象。

歐洲可以維持這麼長久的和平，就是因為有這些很明確的原則，從合作中創造和平。

若烏克蘭不抵抗俄羅斯的侵略，那麼烏克蘭以及瑞典，還有世界各國所維護的自由價值就會消失。而鄰近俄羅斯的所有國家也將會處於危險當中。

就連瑞典也難逃危險，瑞典跟俄羅斯只隔著一座波羅地海，俄羅斯的媒體最近已經在討論，要如何佔領瑞典在波羅地海上的第一大島哥特蘭島（Gotland Island）。俄羅斯若真的挺進波羅地海，則歐洲的和平將會受到根本的威脅。

澤倫斯基感謝瑞典的支援，不論是提供武器或是在各方面制裁。

他也表示，流落世界各地的烏克蘭人將會在俄羅斯離開之後，回到烏克蘭，重建這個美麗的國家，屆時歡迎瑞典各界到烏克蘭協助戰後軟硬體各方面的重建。

烏克蘭要讓世界知道，戰爭不會帶來成果，只有和平可以。

議長諾倫表示，瑞典國會全力支持烏克蘭，今天下午國會將通過議案，再加碼給烏克蘭支援。

他說，自由很重要、和平很重要、烏克蘭也很重要。

瑞典外交部長林德（Ann Linde）在澤倫斯基的演說後對媒體表示，澤倫斯基的演說十分有影響力，俄羅斯轟炸平民設施的行為，在電視上都看的一清二楚，是犯罪行為。她也表示，在哥特蘭島的防禦上，瑞典已根據局勢做了調整。

烏克蘭 瑞典 澤倫斯基

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