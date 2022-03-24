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俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

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俄前總統警告：美國毀俄陰謀恐導致「核子反烏托邦」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。(美聯社)
俄羅斯前總統、現任聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫。(美聯社)

俄羅斯總統普亭最緊密盟友之一、俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）23日警告，要是華府決心繼續克里姆林宮視為毀俄長期陰謀的政策，世界局勢就有可能朝「核子反烏托邦」（Nuclear Dystopia）的方向急遽惡化。

梅德韋傑夫當過俄羅斯總理與總統，曾被看作普亭圈子的最不鷹派成員之一。路透指出，他在俄羅斯社群媒體《VK》發表的觀點讓外界深入了解克宮內部現在的想法。

儘管美國一再表示不希望俄羅斯崩潰，稱繁榮、穩定與開放的俄羅斯最符合美方利益，但梅德韋傑夫指美國自1991年蘇聯解體就已密謀摧毀俄羅斯，並視為其「原始遊戲」（Primitive Game）的一部分，「這意味著俄羅斯必須受到羞辱、限制、破碎、分裂跟毀滅」。

梅德韋傑夫表示，克宮絕不會允許俄羅斯毀滅，但也警告華府，如果美方確實達成他所描述為毀滅性的目標，全世界接著可能面臨一場將以「大核爆」（Big Nuclear Explosion）告終的反烏托邦危機。

梅德韋傑夫同時描繪將接在俄羅斯崩潰之後出現的後普亭世界景象，稱全世界面積最大的俄羅斯毀滅可能導致莫斯科的領導階層不穩，而他們「坐擁瞄準歐美目標的最多數量核武」，這會造成橫跨歐亞大陸的5至6個核武裝國家，並由「怪胎、狂徒跟激進分子」施政。

梅德韋傑夫警告，「這是一個反烏托邦或什麼瘋狂的未來預測嗎？這是通俗小說嗎？並不是」。

俄羅斯 普亭 華府

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