電機、機械到海鮮…美再延長中國352種產品的關稅豁免

美國貿易代表署周三表示，將延長對來自中國352種商品的關稅豁免。（路透）

拜登 政府周三表示，將延長對來自中國352種商品的關稅 豁免，這些豁免原本已在2020年底到期。

被豁免的商品包括特定種類的自行車零件、電機、機械、化學品、海鮮和行李袋。2018年和2019年，川普 政府對中國陸續加徵關稅，但上述商品取得關稅豁免。

拜登政府對549種尋求豁免的商品進行審查，周三，美國貿易代表辦公室表示，給予352種商品豁免，但拒絕其餘商品的豁免。

周三的決定對整體關稅的影響相對較小。2018年和2019年徵收的關稅涵蓋了每年逾3500億美元的貿易額，業者提出逾5.3萬份關稅寬減的請求。

美國貿易代表署拒絕恢復對197種產品的豁免，其中包括來自中國的四輪越野車。近150家銷售浙江春風動力股份有限公司生產的全地形車的經銷商支持關稅豁免，但明尼蘇達州的Polaris反對批准豁免。

美國貿易代表署發布聲明表示，這些豁免針對的是適用於「301關稅」的產品，豁免追溯至2021年10月12日，並持續到今年12月31日。「301關稅」指的是根據美國《1974年貿易法》第301條款加徵的關稅。去年年底，貿易代表署就是否恢復對549種中國製產品的關稅豁免徵求公眾意見。

國會議員上個月已在抱怨，認為考慮豁免的產品範圍太窄。美國商會要求恢復豁免並擴大範圍。川普政府最初批准超過2200種產品的豁免。