美稱俄犯戰爭罪 拜登抵歐宣布更多制裁

美國總統拜登(右)抵達布魯塞爾國家機場和比利時總理德克魯(左)與其他人交談。美聯社

國務卿布林肯（Antony Blinken）23日發布聲明表示，美國政府認為俄羅斯軍隊在烏克蘭 犯下戰爭罪，美國致力透過包含刑事起訴等方式來追究俄國 責任。

美國總統拜登 17日稱俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「戰犯」，布林肯附和拜登說法，責成全球刑事司法無任所大使莎克（Beth Van Schaack）負責蒐集和評估此一事件中所涉及的戰爭罪行事證，以協助國際社會調查及追究責任。

布林肯23日表示，普亭對烏克蘭發動無端且不公正的戰爭以來，大家都看到各種無差別的攻擊、刻意針對平民的攻擊等等各種暴行，俄軍摧毀公寓、學校、醫院等平民設施，無辜平民的死傷人數逐日攀升，因此國務院對此展開調查，評估戰爭罪行。

布林肯說，經過仔細審視公開與情報所得的訊息後，俄軍在烏克蘭的暴行觸犯戰爭罪；國務院將持續追蹤情況，與盟國夥伴和國際組織分享，矢言動用所有可行工具究責。

此外，拜登23日抵達歐洲，將分別訪問比利時與波蘭，預計訪歐期間宣布更多制裁俄羅斯的措施。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在飛機上告訴隨行記者，拜登將宣布一系列針對俄國權貴人士的制裁，七大工業國（G7）領袖24日將發表針對制裁的聲明。

歐洲各國制裁俄羅斯衝擊其能源供應，蘇利文表示，拜登25日會就擺脫依賴俄國能源一事與歐洲盟友商討。

俄烏戰爭將滿月，拜登23日在離開華府前對記者表示，俄國對烏克蘭使用生化武器的可能性是實實在在的威脅。

同日，北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）在記者會表示，北約可能會增加在東翼的軍事部署，並警告俄國不得對烏克蘭使用生化武器，北約將對基輔提供更多援助。

自俄烏硝煙升起，北約以捍衛領土為名，快速增加在東翼的部隊，從波羅的海到黑海約有4萬名北約部隊成員；史托騰柏格表示，打算在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克部署4支戰鬥部隊。

史托騰柏格表示，烏克蘭危機顯示北約必須重新調整長期的軍事部署，北約領導人將在6月的例行峰會上討論此事。