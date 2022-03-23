NBC：拜登訪歐凸顯美國國際領袖地位 但要有更多行動

拜登總統啟程訪歐。美聯社

俄烏戰爭開打近一個月之際，拜登 總統啟程訪歐。國家廣播公司(NBC)23日報導分析，拜登此行將在國際舞台展現美國身為全球領袖的地位，但在同一時間，美國現在面臨國內外輿論越來越多呼聲，要求拿出更多行動協助烏克蘭 並嚇阻俄羅斯 ，避免緊張情勢越演越烈。

報導指出，俄烏戰爭是二次世界大戰結束以來，歐洲爆發規模最大的戰爭衝突，拜登這趟歐洲之行將有機會在國際舞台展現美國身為全球領袖的地位，但拜登同樣將面臨壓力，因為在國內民主黨、共和黨陣營都要求拜登政府為烏克蘭提供更多協助，而在國外的歐洲盟邦、烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)，也盼望美國能夠增援。

前總統歐巴馬任內的美國駐俄羅斯大使麥弗爾(Michael McFaul)分析，拜登此行參加北約會議之後，如果最後結果只是發表關於團結的聲明，將讓人覺得非常沒勁，外界將覺得美國沒有做出強而有力的動作。

他說：「到時候澤倫斯基將失望透頂，普亭(Vladimir Putin)則將更加膽大妄為。」

麥弗爾表示，如果美國想對俄羅斯經濟進一步施壓，還有很多辦法可行，例如廣邀多方人士召開大型會議，共商對策。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)已經表示，拜登此行與盟邦會晤之後，未來幾天可能會宣布對俄羅斯進一步制裁。

報導指出，如果拜登與歐洲盟邦元首這次會面之後未能做出符合外界預期的論述，媒體報導將呈現天壤之別的畫面對照：一邊是盟邦領袖在布魯塞爾舒適地開會、接受媒體拍照，另一邊則是烏克蘭百姓陷入人道危機，澤倫斯基在首都受到圍攻之際，哀求各國伸出援手。

曾於布希、歐巴馬任內擔任白宮國家安全會議(National Security Council)國防政策及戰略顧問的巴威爾(Barry Pavel)表示，對於拜登此趟歐洲之行感到憂慮的是，外界對美國、北約及歐盟有著高度期待，希望為烏克蘭做出更多，「因為我們每個小時都在電視上看到烏克蘭的處境」。

巴威爾說，令人擔心的是，拜登與盟邦元首開會若只是行禮如儀，沒為烏克蘭提供援助，將讓外界覺得期待落空。