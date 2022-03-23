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東航失事客機波音737-800 專家分析與737 Max不同點

中央社／舊金山22日專電
圖為波音737 Max客機資料照片。(路透)
圖為波音737 Max客機資料照片。(路透)

美國航空學者和專家表示，21日失事的東航班機波音737-800與2018、2019年發生兩起空難的波音737 Max機型不同，建議不要直接連結這些空難事件。

中國東方航空一架波音737-800 NG客機墜毀廣西，機上132人全數罹難。東航這起空難失事原因仍在調查，不過質疑波音（Boeing）飛機安全性的聲音四起。

2018年印尼獅子航空（Lion Air）與2019年衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）接連發生波音737 Max空難，共奪走346人命，超過40個國家禁止737 MAX飛機進入空域，直到2020年12月美國聯邦航空總署（FAA）重新認證放行。

航空學者布瑞克豪斯（Anthony Brickhouse）告訴「今日美國報」（USA Today），波音（Boeing）737 Max與737-800最大不同點，是Max系列飛機把引擎置於不同的地方。

由於波音改動737 Max引擎位置，設計一套「操控特性增益系統」（MCAS）軟體，先前兩起空難調查發現與這套系統有關。在後續改進相關缺失作為中，波音增強飛航控制軟體和交叉檢查設備等，輔以增加飛行員的培訓操作時數。

根據國際知名民航追蹤平台flightradar24的資料顯示，東方航空MU5735航班失事前「突然快速陡降」。

曾在美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）實習的布瑞克豪斯指出，若一架飛機在不到3分鐘的時間，從3萬英尺驟降到9000英尺，並非典型飛機下降的速率；建議外界不要直接把2018年和2019年的空難和這次東航的意外事件直接連結。

另一位航空專家佛戴（Josh Verde）表示，飛機瞬間直線俯衝，通常是系統問題、或某種類型的故障，顯示機組人員可能失去對飛機的控制，而造成影響「巨大」的空難，可能連黑盒子也保不住。

報導指出，波音737-800飛機已上市約20年，主力飛行區域是美國、歐洲與亞洲。經營美國國內線為主的西南航空，全數機隊都是波音737系列飛機，共有728架，其中207架為平均機齡6年的737-800型飛機，與這次出事的東航飛機狀況接近。

美國航空（American Airlines）、聯合航空（United Airlines）和達美（Delta）等美國主要航空業者擁有將近700架737-800飛機。佛戴估計，任挑一個時段，大約有200架波音737-800飛機在美國上空飛行。

圖為達美航空擁有的一架波音737-800客機的資料照片。(路透)
圖為達美航空擁有的一架波音737-800客機的資料照片。(路透)

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