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烏克蘭反攻重奪基輔外圍城市 美估俄軍戰力降逾10%

中央社／基輔22日綜合外電報導
紐時報導，烏克蘭22日反攻俄軍，奪回基輔附近的馬卡利夫。圖為6日烏克蘭軍的坦克開火。(路透)
紐時報導，烏克蘭22日反攻俄軍，奪回基輔附近的馬卡利夫。圖為6日烏克蘭軍的坦克開火。(路透)

烏克蘭軍人今天加強阻撓俄羅斯入侵，在多個戰線發起反攻，重新奪回基輔外圍一座城鎮，而俄軍還無法取得優勢，試圖砲轟多座城市與民眾，但戰鬥力首度降到原本軍力的90%以下。

「紐約時報」報導，基輔周圍的戰況呈現拉鋸，烏軍在馬卡利夫（Makariv）取得勝利，在烏克蘭南部，他們也試圖重新奪下刻松（Kherson）地區。然而，南部港都城市馬立波（Mariupol）仍遭殘暴圍困，烏克蘭政府說，約有10萬名平民仍受困在這座遭戰火蹂躪的城市，食物、用水、電力或暖氣都短缺。

美國總統拜登將前往歐洲參加北大西洋公約組織（NATO）高峰會，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說：「這場戰爭不會輕鬆或很快結束。」

在俄羅斯，總統普亭（Vladimir Putin）政府顯然預期在烏克蘭的特殊軍事行動可以速戰速決，但在烏克蘭的戰事接連受挫、國家聲譽在西方世界急遽下滑後，莫斯科擴大最近嚴酷打壓異議人士的行動，將抹黑大使館等所有海外國家機構活動的行為視為觸犯刑法。

根據美國國防部評估，俄羅斯在烏克蘭的「戰鬥力」首度降到原本軍力的90%以下。在2月24日揮軍入侵烏克蘭前，有超過15萬名軍人集結在俄羅斯與白俄羅斯西部。美國官員說，這反映了俄軍持續蒙受損失的情況，可能到了部隊無法執行戰鬥任務的地步。

美國國防部高階官員說，俄軍「在許多戰線陷入苦戰」，出現例行補給線與後勤等問題。這位官員未獲授權可公開談論俄羅斯在烏克蘭的行動。這位官員說，五角大廈甚至看到一些俄軍因凍傷而撤出的跡象。

這位官員不願透露俄方傷亡人數，但五角大廈上周估計，至少已有7000名俄軍陣亡。

「紐約時報」分析的新衛星影像顯示，俄羅斯已自南部城市刻松移除所有飛機。刻松是俄軍目前奪下的最大城市。烏軍聲稱兩度擊中刻松機場，擊毀為數不明的直升機。專家說，自刻松撤出飛機，說明了俄軍在試圖控制刻松地區時陷入苦戰。

俄羅斯是在3月2日控制刻松，掌控刻松對控制烏克蘭南部而言至關重要，但俄羅斯尚未能主宰整個區域。

普亭的發言人培斯科夫（Dmitri S. Peskov）今天接受電視訪問時，一再拒絕排除俄羅斯使用核武的可能性。詢及普亭在什麼情況下會使用核武時，培斯科夫跟美國有線電視新聞網（CNN）說：「如果攸關國家存亡，那麼就會。」他沒有定義什麼情況是「攸關存亡」，但過去俄羅斯官員曾說，這代表攻擊俄羅斯，但俄羅斯入侵烏克蘭已讓先前的政策充滿不確定性。

紐時稱，很難評估目前烏克蘭戰況，一名美國高階國防官員只稱當地的戰鬥是「變化多端、活躍的戰線」。

這位官員說，五角大廈沒有看到俄軍將著手使用化學或生物武器的跡象。

白俄羅斯 烏克蘭 五角大廈

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