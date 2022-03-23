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美國及西方盟友擬將俄羅斯踢出G20 但恐被中印否決

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

參與討論的消息人士向路透指出，美國及西方盟友正在評估是否讓俄羅斯繼續留在20大工業國集團（G20）。

但消息人士指出，將俄羅斯提出G20的提議可能被中國、印度、沙烏地阿拉伯和其他國家否決，增加了一些國家今年不參加G20會議的可能性。

G20是一個國際經濟合作論壇，成員包為加拿大、美國、英國、法國、德國、義大利、日本、巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、墨西哥、阿根廷、土耳其、沙烏地阿拉伯、南韓、印尼、澳洲及歐盟（EU）。

當被問及美國總統拜登本周在布魯塞爾會見盟友時是否會採取行動將俄羅斯趕出G20時，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在白宮對記者說，「我們認為俄羅斯不能像往常一樣在國際機構和國際社會中正常運作」，但他說，美國計畫在發表任何其他聲明前與盟友協商。

一名歐盟消息人士證實，在即將舉行的G20會議上將會進行有關俄羅斯成員國地位的討論，今年的輪值主席國是印尼。該消息人士說，印尼已經非常清楚，俄國出席即將登場的部長級會議將給歐洲國家帶很大問題，並補充說，目前還沒有明確程序將任何一個國家排除在外。

俄羅斯 印尼 歐盟

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