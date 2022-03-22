東航斷崖式墜機疑點多 彭博：俯衝落地前機速逼近音速

中國東方航空公司一架波音737客機21日在廣西斷崖式墜機，搜救人員在現場找尋黑盒子下落。(新華社)

根據彭博資訊檢閱的飛行軌跡數據，21日墜毀的中國東方航空 公司一架波音737客機在撞上山坡前的速度，已逼近音速。

根據飛機追蹤網站Flightradar24的數據，該架失事的波音737-800客機當時以每小時640多英里（966公里）的速度在空中飛行，有時時速可能會超過700英里。

麻省理工學院航空太空 教授漢斯曼（John Hansman）在檢閱彭博對該客機飛行速度的計算後說，初步數據顯示它接近音速，（當時）正在急劇下降。

聲音在海平面上以每小時761英里的速度傳播，但隨著海拔高度上升、氣溫下降而減慢，在3萬5000英尺處的速度約為每小時663英里。

根據飛機傳送並被Flightradar24截獲的數據，該架從昆明起飛、搭載132人的航班當時從約2萬9000英尺（約8839公尺）處極速墜落，最終以每小時595英里機速垂直俯衝落地。

未參與速度分析的R.W.Mann & Company航空諮詢公司創辦人曼恩（Bob Mann）說，這是一次極高能量的碰撞。目前還不知道飛行數據、駕駛艙語音記錄器或快速存取記錄器有沒有留存下來。