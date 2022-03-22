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美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

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美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

記者張文馨／華盛頓報導
聯邦最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參議院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，此外，她說，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。美聯社
聯邦最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參議院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，此外，她說，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。美聯社

聯邦最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森（Ketanji Brown Jackson）22日在聯邦參議院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，此外，她說，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律（settled law）。

司委會舉行大法官被提名人任命聽證會進入第二天，傑克森接受議員們提問，包含檢視傑克森過去的判決，以及對重大憲法議題的態度。

有關婦女墮胎權，前有1973年的羅伊訴韋德案（Roe v. Wade），建立女性墮胎權，1992年凱西案（Cassey）的判決結果認為各州不應對憲法保障婦女墮胎的權利，實施過度限制；兩位保守派大法官大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）和巴瑞特（Amy Coney Barrett）都表態尊重最高法院判決結果，沒打算要推翻。

傑克森說，她同意卡瓦諾及巴瑞特的觀點，包含羅伊訴韋德案和凱西案在內，支持美國婦女擁有墮胎權利已是既定法律，遵循先例是重要原則，法院應該尊重判例，建立法律的穩定性與可預測性。

此外，超過一位議員質疑傑克森在法官生涯中，對待犯罪太過軟弱，例如對兒童色情罪犯處罰過輕，傑克森反駁這項指控，她說自己身為一名母親、一位不得不審理此案的法官，她的判決中重視受害兒童的觀點，不是一定要判到最重，而是給予足夠的處罰以達到懲戒目的。

傑克森也說，她的家族成員中有多位執法人員，她相當關心公共安全，犯罪對美國社區的影響對她來說並不抽象，這攸關執法人員能否安全回家。

聯邦最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參議院司法委員會反擊對兒童色...
聯邦最高法院大法官被提名人凱坦吉．傑克森22日在聯邦參議院司法委員會反擊對兒童色情罪犯處罰過輕的指控，此外，她說，最高法院的兩項保障婦女墮胎權判決是既定法律。美聯社

墮胎 大法官 羅伊訴韋德案

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