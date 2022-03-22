我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

21日起這些國際航班不再降落上海

俄國將領接連戰死 前美軍上將：俄軍通訊出問題

中央社華盛頓22日綜合外電報導
前美國陸軍上將裴卓斯。資料照。(Getty Images)
前美國陸軍上將裴卓斯。資料照。(Getty Images)

俄羅斯2月24日軍事入侵烏克蘭至今，俄國軍隊已有多名將領接連陣亡。前美國陸軍上將裴卓斯（David Petraeus）指出，俄軍這個問題，部分是跟通訊不安全或不牢靠有關。

最新一例是烏克蘭官員19日宣布，俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev）在烏南一場行動中陣亡。他是目前為止俄軍陣亡將領中位階最高者。

上周則傳出俄軍少將米捷耶夫（Oleg Mityaev）在進攻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）時喪命。另有3名俄軍少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）、吉拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）和柯列斯尼可夫（Andrey Kolesnikov）傳出陣亡。

俄軍中將莫德維切夫。(取自推特)
俄軍中將莫德維切夫。(取自推特)

截至目前為止，克里姆林宮只承認了蘇霍維斯基的死訊。

如同美國退役陸軍上將裴卓斯20日告訴美國有線電視新聞網（CNN），將領在任務中陣亡「非常非常罕見」。擔任過美國中央情報局（CIA）局長的裴卓斯指出：「開戰只過了3周，且這些人是相當高階的將領。」

相較於美軍，2014年有少將葛林（Harold Greene）在阿富汗戰爭中身亡。但當時是40年來美軍首度有將領在海外戰爭中陣亡，且他是遭到內應的一名阿富汗士兵殺死。

戰略研究教授歐布萊恩（Phillips O'Brien）上週對美國「財星雜誌」（Fortune）分析道：「如果你讓將領在前線，造成他們處於險境，這通常是因為他們有必要在那裡。…而一般來說，這是為了想辦法要解決很多搞砸了的事。」

裴卓斯指出，俄羅斯的問題，有部分是跟通訊不安全或不連貫有關。

裴卓斯向CNN表示：「最重要的是，他們的指揮和管控已經崩潰。」他援引烏克蘭人阻斷和攔截俄軍無線電對話的報導為例。

另一個可能的問題來源，是俄羅斯軍隊的結構。俄軍的命令來自委任軍官，而因為在烏克蘭的戰略重點是從遠處轟炸目標，卻沒有士官團來促成更多從下而上的實地決策。

影片來源：YouTube CNN

烏克蘭 俄羅斯 阿富汗

上一則

烏克蘭稱俄軍彈藥與糧食「撐不過3天」

下一則

美大法官被提名人：最高法院保障婦女墮胎權

延伸閱讀

命懸一線 馬立波戰地記者曝驚險逃過俄軍槍口

命懸一線 馬立波戰地記者曝驚險逃過俄軍槍口
烏克蘭稱俄軍彈藥與糧食「撐不過3天」

烏克蘭稱俄軍彈藥與糧食「撐不過3天」
澤倫斯基示警俄侵烏恐致饑荒 盼教宗扮演斡旋角色

澤倫斯基示警俄侵烏恐致饑荒 盼教宗扮演斡旋角色
俄軍改用B計畫？放棄閃電戰 續轟數座大城逼烏讓步

俄軍改用B計畫？放棄閃電戰 續轟數座大城逼烏讓步

熱門新聞

參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

2022-03-18 23:14
美國傳染病專家佛奇觀察歐洲疫情走勢，警告美國在未來數周恐面臨新一波疫情高峰。圖為佛奇今年1月在國會作證時解下口罩。(路透)

最新變種在歐洲崛起 佛奇：全美恐再見確診數上升

2022-03-18 22:44
買還是別買？一名男性在梅西百貨挑選衣服，物價飆高影響消費者購物行為。（美聯社）

部分商品漲太多 消費者不買了 店家被迫降回原價

2022-03-21 07:36
李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22

超人氣

更多 >
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄

大法官任命聽證會登場 非裔女法官傑克森創紀錄