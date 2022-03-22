俄烏停戰和談路迢迢 路透盤點談判4大難題

路透指出，俄烏兩國和談面臨4項主要問題。圖為烏克蘭總統澤倫斯基(前左)與俄國總統普亭(前右)資料照。(Getty Images)

俄羅斯2月24日揮軍入侵烏克蘭 至今，雙方官兵仍舊相互廝殺，同時俄烏兩國正洽談和平協議，但領土問題可能會破壞任何達成終結戰爭協議的機會。

試圖調停的土耳其指出，俄烏兩國在關鍵問題上接近達成協議。英國則警告，俄國 總統普亭（Vladimir Putin）可能會利用和平談判作為幌子，重新集結俄國軍隊。

路透分析指出，俄烏兩國和談面臨4項主要問題。

領土

領土問題是和談最困難部分。俄羅斯2014年併吞克里米亞（Crimea），並於今年2月21日承認烏克蘭東部兩個俄國支持的分離地區為獨立國家。

俄國入侵烏克蘭以來，俄軍已經掌控克里米亞以北的烏克蘭南部大片領土、烏東分離主義地區的周邊領土，還有首都基輔東方和西方的領土。

烏克蘭官員表示，他們不會接受俄國併吞自家領土，或承認俄國支持的盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）分離地區為獨立國家。

中立

俄國表達希望烏克蘭成為中立國家。俄國首席談判代表梅丁思基（Vladimir Medinsky）宣稱，烏克蘭提議可以像奧地利或瑞典一樣保持中立，但仍保有自己的軍隊。基輔當局則對俄方的說法提出質疑。

目前尚不清楚這種中立地位會是如何，所以細節將會決定成敗。當蘇聯解體時，烏克蘭國會在1990年國家主權宣言中，宣布烏克蘭打算成為永久中立國家。

梅丁思基說，曾討論過有關烏克蘭軍隊規模可能有多大問題。

普亭在今年2月表示，他希望得到烏克蘭絕不加入北大西洋公約組織（NATO）的書面保證。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則說，烏克蘭不會很快成為北約一員，因為北約成員國不會接受烏克蘭。

俄羅斯裔民眾的權利

俄語和在烏克蘭說俄語民眾的地位是莫斯科當局重視的一項主要議題。烏克蘭在2019年通過一項法律賦予烏克蘭語特殊地位，並強制公部門人員說烏克蘭語。

這項法律規定所有公民都必須懂烏克蘭語，並作為公務員、軍人、醫師和教師的法定資格要求。

去納粹化

普亭指控烏克蘭允許類似納粹的團體對國內講俄語的群體實施「種族滅絕」。

極右派團體「亞速營」（Azov Battalion）是烏克蘭國民警衛隊的一支，亞速營被莫斯科當局指控是納粹組織，不僅恐嚇俄羅斯裔平民並犯下戰爭罪。亞速營沒有回覆路透的置評請求。

烏克蘭方面駁斥上述對說俄語民眾進行種族滅絕的說法。澤倫斯基反控說，倒是俄國的行為像納粹，毀壞了烏克蘭各大城市。

普亭下令軍隊入侵烏克蘭4天後，試圖終結衝突的和談於2月28日展開。部分和談是在白俄羅斯 邊界或在白俄境內面對面進行，也有和談透過視訊進行。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）向當地媒體「自由日報」（Hurriyet）表示，俄國與烏克蘭在「關鍵議題」接近達成協議。

澤倫斯基19日呼籲與莫斯科當局進行全面和平談判。但俄國方面表示，在能達成協議前，普亭和澤倫斯基不會進行會面。