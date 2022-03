福斯新聞：美國要嚇阻中國犯台 不能只靠制裁

軍事專家表示,美國無法曾阻止俄羅斯進攻烏克蘭,應該記取這次失敗教訓,若要嚇阻中國犯台,只有制裁是不夠的。圖為台灣抗議俄國侵烏的示威活動。(美聯社)

福斯數位新聞(Fox News Digital)報導,多位軍事專家指出,美國曾設法阻止俄羅斯 進攻烏克蘭 ,結果並未成功,美國應該記取這次失敗教訓,重新調整與中國的因應策略,若要嚇阻中國犯台,只有制裁是不夠的。

華府智庫「戰爭研究所」(Institute for the Study of War)研究主任麥克英尼斯(Matthew McInnis)受訪時說,如果沒有「全光譜的戰事活動」(full-spectrum campaign)做為搭配,任何制裁行動都不會達到效果。「全光譜的戰事活動」則包括揚言動用武力、強而有力的政治與外交斡旋、訊息分享以及增加武器提供。

麥克英尼斯表示,根據以往在國務院的實務經驗,「沒有其他配套的經濟制裁是沒有效果的」。

報導指出,某些時事評論員表示,美國透過這次在俄烏戰爭當中的扮演角色,讓中國看到如果攻打台灣,美國將如何因應,但也有專家說,美國從俄烏戰爭裡也看到了哪些策略確實管用,獲得尋求精益求精的機會。

麥克英尼斯說,美方表現不錯的層面包括讓情報曝光,公布俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的計畫,「如果放在台灣的情境來看,我們知道什麼以及我們如何分享我們掌握的資訊,將有重大影響」。他表示,美國必須清楚表態美國與盟邦為了嚇阻中國,到底願意出手到什麼程度。

他表示,另一個需要思考的問題是,從烏克蘭軍隊能夠抵抗俄軍進犯的表現可以看出,提高空防能力與反裝甲武器的確很重要,「我覺得我們應該稍微冒險一些,在可能發生的台灣情境裡,提高空防、反裝甲及反無人機的能力」。

前總統川普任內的前國防部政策助理部長安德森(James Anderson)表示,需要協助台灣提高防衛能力,如同北約盟國在俄羅斯開戰之前為烏克蘭所做的一樣。

安德森表示:「如果要討論台灣,關於自衛能力方面,許多地方可以再加強,也應該加強。」他說,美國在台灣關係法架構之下與台灣合作已有很長時間,「我們應該思考透過不同方式,以積極角度重新解釋台灣關係法,並且對台北提供協助」。

安德森指出,印太地區有著一連串的雙邊關係,若以台灣情境來看,美國最重要的雙邊協議對象就是東京。他表示,值得慶幸的是,日本 非常清楚萬一台灣落入中國之手,對日本將有何影響,屆時日本經濟將面臨北京重大威脅,日本的重要航海航線恐將被切斷。

前任俄羅斯外交部長科濟列夫(Andrei Kozyrev)則分析,俄羅斯透過軍事冒險證明自己的地位,而中國則透過發展經濟實力,證明自己跟美國是平起平坐的。他說,中國想要的是經濟成功,與美國之間處於競爭者的關係,相較之下俄羅斯的回應卻以軍事為本質。

1990年至1996年間擔任俄羅斯外長的科濟列夫說,中國不希望與美國發生軍事衝突,軍事衝突將牽動龐大資源的浪費。他指出:「中國想要台灣,但跟俄羅斯略有不同的是,俄羅斯只會用侵略政策而已。」