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大法官染疫 聯邦最高院非裔大法官湯瑪斯新冠確診

編譯柯立偉／綜合20日電
大法官湯瑪斯因出現流感症狀住院治療，經採檢確認感染新冠肺炎。（美聯社）
大法官湯瑪斯因出現流感症狀住院治療，經採檢確認感染新冠肺炎。（美聯社）

聯邦最高法院今日稍早發出聲明，指由前總統布希提名、1991年就任至今的大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)因出現流感症狀住院治療，經採檢確認感染新冠肺炎；最高法院指出，目前湯瑪斯的症狀已經緩解，預期未來幾天內就可以出院。

據最高法院人員表示，由於湯瑪斯大法官長期以來都有接受靜脈注射抗生素治療，本來就是染疫的高風險族群，疫情開始後健康狀況持續受到最高法院的關心；18日晚間因出現感冒症狀，被送往特區的西伯利紀念醫院(Sibley Memorial Hospital)，住院期間湯瑪斯大法官仍將以視訊會議繼續參加庭審。

這是湯瑪斯大法官繼月中因其妻子維吉尼亞．湯瑪斯(Virginia Thomas)承認曾出席去年1月6日國會山莊暴亂事件後，第二度成為全國媒體關注焦點；維吉尼亞．湯瑪斯雖強調在川普上台、暴亂正式開始前就已離場，但仍引起批評者指她使其丈夫的工作「不再被信任」。

華府利益團體「Fix the Court」執行董事羅斯(Gabe Roth)就認為湯瑪斯應自主迴避接下來所有與川普有關案件的審判，並表示最高法院雖有迴避制度，要求法官在「認為自己執行職務的公正性被質疑時自行迴避」，但因每個大法官都可自行決定是否迴避，不似普通民事或刑事審判得由上級審法院覆核「應否迴避」的裁定是否適當，使最高院迴避制度形同虛設。

大法官 維吉尼亞 川普

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