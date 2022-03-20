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澤倫斯基：以色列應改變態度 堅定支持烏克蘭

中央社利維夫20日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天向以色列國會發表演說。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基今天向以色列國會發表演說。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天向以色列國會發表演說。他表示，自俄羅斯軍隊入侵烏國以來，以國一直採取審慎中立政策，但現在以國應該做出改變，展現對烏國的堅定支持。

在演說中，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）多次將俄羅斯軍隊入侵行動比作納粹德國對猶太人的種族屠殺計畫「最終解決方案」（Final Solution），並質疑以國拒絕向烏國銷售鐵穹（Iron Dome）防空系統的決定。

他告訴以國國會（Knesset）:「每個人都知道，以色列的飛彈防禦系統是最好的…而且你們絕對可以幫助我們的人民，拯救烏克蘭人和烏克蘭猶太人的寶貴性命。」

澤倫斯基說：「我們想知道，為什麼我們不能接受你們提供的武器？為什麼以色列還沒對俄羅斯施加強力制裁，或是向俄國企業施壓？不管怎樣，各位兄弟姊妹，決定權都在你們身上，而且以色列人民必須承擔決策後果。」

俄烏戰爭爆發後，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）應烏方要求，提議居中調停化解危機。儘管烏國官員對班奈特的行動表示感謝，但澤倫斯基暗示，這種作法已被證明是個錯誤，「我們可以在國家之間進行調解，但善惡絕不可能和解。」

以色列 澤倫斯基 烏克蘭

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烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

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