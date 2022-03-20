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澤倫斯基盼與普亭談判 警告和談失敗恐釀世界大戰

俄烏停火6條款4易2難 土耳其：領導人會面定奪

中央社安卡拉20日專電
烏克蘭總統澤倫斯基(前左)與俄國總統普亭(前右)2019年在巴黎會面。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基(前左)與俄國總統普亭(前右)2019年在巴黎會面。(美聯社)

土耳其媒體報導，總統厄多安的發言人卡林透露，談判中的俄羅斯烏克蘭停火協議有6項條款，其中在克里米亞和頓巴斯地區地位的議題上，可能得由兩國領導人會面決定。

「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的發言人、外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）昨天受訪時概述了這6項條款，並表示其中前4項相對容易達成共識。

前4項條款分別為烏克蘭宣布中立並且聲明不加入北大西洋公約組織（NATO）、烏克蘭非軍事化和相互安全保證、烏克蘭去納粹化、烏克蘭取消使用俄語限制。

第5、6項條款分別牽涉遭俄兼併的克里米亞（Crimea）地位、頓巴斯地區（Donbass region）未來地位。卡林表示，這兩項被認為是最困難的。

土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也說，俄、烏在關鍵議題的立場上趨於一致，但強調停火談判能否突破端賴兩國領導人，在尤其是克里米亞和頓巴斯地區地位上達成共識。

卡夫索格魯指出：「兩國在關鍵議題的立場上趨於一致，我們觀察到他們幾乎同意前4項條款，但是一些問題得留待領導人層級作決定。」

他期盼雙方在停火談判上能夠達成一致，強調俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）都持開明態度。

卡夫索格魯說：「他們必須見面才有可能達成和平協議，而他們都沒有排除這樣。對於見面，他們的態度並不消極。」

俄、烏為北大西洋公約組織成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，呼籲舉辦厄多安、普亭、澤倫斯基參加的3方會議，同時強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。

卡夫索格魯強調，當前最重要的是促成雙方停戰，而不是在哪裡達成和平協議。

他說：「我們想要舉辦（領導人）三方會議，但這只有在兩位領導人都有共識的前提下才會發生。在安塔利亞（Antalya）的三方（外長）會議也是在雙方要求之下召開的。」

俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）、烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）和卡夫索格魯10日在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行三方會議，是俄羅斯於2月24日侵略烏克蘭以來，兩國首度由部長會商危機。但是會談結果在停火議題上沒有進展。

烏克蘭 俄羅斯 北大西洋公約組織

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