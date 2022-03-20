普亭不推烏克蘭政權更迭 惟仍不願與澤倫斯基面商

據聞俄羅斯總統普亭已經接受澤倫斯基是「烏克蘭人民的領導人」的事實，但仍不願意與對方直接面商。(美聯社)

參與斡旋俄羅斯 、烏克蘭 結束戰爭的土耳其總統厄多安發言人卡林說，俄羅斯總統普亭 已經接受澤倫斯基是「烏克蘭人民的領導人」的事實，但仍不願意與對方直接面商。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，厄多安（Recep Tayyip Erdogan）17日分別與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、普亭（Vladimir Putin）通話，在場旁聽的卡林（Ibrahim Kalin）受訪說，普亭已經同意停止推動烏克蘭政權更迭。

卡林說：「（普亭）現在接受了澤倫斯基是烏克蘭人民的領導人的事實，不管他喜歡與否。」

澤倫斯基昨天向普亭公開喊話要求面商說：「該是見面談、恢復烏克蘭領土完整、還給烏克蘭正義的時候了。」

半島電視台（Al Jazeera）引述卡林說：「普亭總統認為，（雙方）在頓巴斯（Donbas）和克里米亞（Crimea）立場上，還沒有接近到可以跟澤倫斯基總統見面的程度。」

卡林指出：「兩位領導人之間還需要進行戰略層級會議，共識似乎越來越高…期盼在這些議題上能夠更趨於一致，讓兩人不久之後會面。因為我們都希望這場戰爭儘快結束。」

調停俄、烏，土耳其角色日益吃重。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）17日曾經提出由聯合國安全理事會5個常任理事國、土耳其和德國，作為未來與俄羅斯可能協議的擔保國。

卡林指出：「儘管我們完全反對俄羅斯對烏克蘭開戰，俄方立場仍必須予以回應，因為戰後俄羅斯和西方集團必當建立新安全架構。」

他說：「我們承擔不起另一場冷戰，這對大家都不利，整個國際政治和金融體系都得付出高昂代價。我們所作每一決定、對俄羅斯軍事、政治、經濟和其他層面上踏出的每一步，都會對這個新安全架構產生影響。」

「我認為兩人會在某個時間點見面。」卡林說：「會在某個時刻達成和平協議。當然，我們都希望這會儘早發生，但是可能普亭想要處在強勢地位的時候這麼做，而不是在因為軍事折損或經濟制裁而顯得弱勢的時候。」他並表示，經濟制裁似乎對普亭的想法影響最大。

卡林還說，維持包括克里米亞半島在內領土主權完整，是烏克蘭對俄談判主要目標，即使克里米亞「事實上屬於俄羅斯」，包括烏克蘭西方盟友在內，都不會對於俄羅斯的兼併在「法律上」作出讓步。

他也提到，理想情況下本來可以透過更新明斯克（Minsk）協議來達成和平。這個協議讓由俄羅斯支持、分離勢力掌控的烏克蘭頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）兩州獲很大程度自治。

然而，俄羅斯入侵烏克蘭之前，普亭和俄羅斯國會承認烏東兩州是有主權且獨立的共和國，使得情況複雜。這與莫斯科2008年入侵喬治亞，承認喬治亞境內分離主義地區南奧賽提亞（South-Ossetia）與阿布哈茲（Abkhazia）為獨立國家如出一轍。

卡林強調，領土掌控和主權是更重要議題。他認為應該先解決諸如烏克蘭同意某種形式中立、排除自身加入北大西洋公約組織（NATO）等較小問題。澤倫斯基在此一議題上似乎準備好作出讓步。