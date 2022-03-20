我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯1架警方直升機 趕往車禍現場時墜毀 6人受傷

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

俄賣軍火反打到自己？傳美要土耳其送S-400反飛彈系統給烏克蘭

中央社／華盛頓19日綜合報導
傳美國希望土耳其將向俄羅斯購買的俄製S-400飛彈防禦系統送給烏克蘭。圖為俄軍擁有S-400飛彈防禦系統，2020年8月的資料照片。(路透)
傳美國希望土耳其將向俄羅斯購買的俄製S-400飛彈防禦系統送給烏克蘭。圖為俄軍擁有S-400飛彈防禦系統，2020年8月的資料照片。(路透)

三名知情人士今天透露，美國已非正式向土耳其提出一項大膽想法，建議土國將其擁有的俄羅斯製S-400飛彈防禦系統送往烏克蘭，以協助烏國抵抗俄軍。

上述消息人士告訴路透記者，過去一個月來美國官員持續與土國官員討論上述提案，但未曾談到細節也未正式提出要求。消息人士表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）本月稍早訪問土耳其時，也一度提出此案。

美國拜登政府一直在要求使用S-300與S-400等俄製裝備和系統的盟邦，考慮將這些武器轉交烏克蘭，以協助烏國抵抗俄國2月24日展開的入侵行動。

分析家認為，上述想法勢必會遭到土耳其拒絕。雪蔓和土耳其官員就美國與盟邦要怎麼做才能更支持烏克蘭、以及如何增進雙邊關係等議題進行更廣泛的討論時，談及上述想法。

土耳其當局尚未對此提案表示意見。

土國消息人士及分析家說，土國實施此類建議的希望渺茫，問題包含在烏克蘭安裝操作S-400的技術障礙，以及安卡拉當局之後可能面臨莫斯科反彈的政治疑慮。

首批俄製S-400於2019年7月交貨給土耳其以來，華府屢次要求土耳其放棄採用這款俄製地對空飛彈，美國甚至為此制裁土耳其國防業，並將土國移出 F-35戰機計畫。

土耳其表示，被迫選擇S-400是因為盟友提供的武器不夠滿意。

美國與土耳其消息人士表示，美國官員熱切希望把握這次機會拉攏土耳其，最近數周更加速尋找「別出心裁」的方式以改善兩國關係，但仍未有真正受到歡迎的提案。

烏克蘭 拜登 國務卿

上一則

阿肯色州車展晚間爆發槍擊案 至少10人中槍

下一則

前烏克蘭總統：拜登應趁下周訪歐期間造訪烏國

延伸閱讀

東加南方地震 美國地質調查所：規模6.3

東加南方地震 美國地質調查所：規模6.3
違反出口管制 美讓俄富豪旗下等百架飛機停飛

違反出口管制 美讓俄富豪旗下等百架飛機停飛
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
俄230輛坦克被摧毀 世界最大坦克部隊臨二戰來最大損失

俄230輛坦克被摧毀 世界最大坦克部隊臨二戰來最大損失

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
白宮表示，拜登總統18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，如果中國提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。照片由白宮提供

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

2022-03-18 12:22
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁

25歲西藏歌手才旺羅布自焚亡 「遺言曝光」微博遭禁
香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶

香港遊客曼哈頓酒店遭槍擊 手戴百萬元腕錶
中國問題專家黎安友：中國不會對台動武

中國問題專家黎安友：中國不會對台動武
具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S

具俊曄隔離期滿出關 火速飛奔重逢愛妻大S
拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係

拜習通話 習近平連說二次「美國一些人」破壞中美關係