俄軍持續增兵 馬立波圍城無解

俄羅斯部隊加強控制港口城市馬立波(Mariupol)週邊,並已進入市中心。烏克蘭 總統澤倫斯基幕僚表示,「馬立波的圍城情勢無解」。在此同時,俄軍持續增兵,並出動精銳部隊。

俄方18日表示,正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有8成民宅受損,還有一座劇院16日遭到砲轟,可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。

為了在劇院殘垣斷壁中尋找生還者,緊急救援作業今天邁入第3天,但街道上的交戰、俄軍的炮火,以及馬立波的基礎服務遭到破壞,都使得情況更加複雜。

俄國國防部18日表示,俄軍在馬立波市周圍「縮緊包圍圈」。烏克蘭政府則稱,烏軍的火力處於劣勢,嘗試空中補給也失敗,目前「暫時」與馬立波的官員失聯。

美聯社報導,烏克蘭內政部顧問德尼森科(Vadym Denysenko)表示,烏克蘭軍隊已經失去馬立波市重要煉鋼廠Azovstal。

他今天在電視發表評論表示:「現在在爭奪Azovstal。我可以說,我們失去了這個經濟命脈。事實上,全歐洲最大的冶金廠之一已經被毀。」

馬立波遭俄軍圍困,估計已有3萬5000人逃亡。

然而,「紐約時報」報導,馬立波市長幕僚安德留申科(Pyotr Andryuschenko)指控俄軍違反數千名烏克蘭人的意願,帶他們穿越邊境 ,進入俄羅斯。

他表示,這些馬立波市民都在沒有護照的情況下被帶走,他擔心這些人恐怕會被強迫勞動。

緊急協調人員克恩(Jakob Kern)向法新社表示:「困難處在於怎麼去那些被圍城,或是即將遭到圍困的城市。」

他形容情勢相當危急,沒有人道救援途徑,使得派送食物補給品等緊急物資到馬立波、東北部哈爾科夫市(Kharkiv)和蘇梅市(Sumy)幾乎是不可能的任務。

此外,目前任職於華盛頓戰爭研究所(Institute for the Study of War)的前美國陸軍副參謀長基恩(Jack Keane)表示,俄軍正在不斷從東部軍區調派軍力。

他表示,這些軍力目前正在白俄羅斯 ,且將開始進入烏克蘭。這些部隊同樣是大雜燴,但他們的主要目標是攻下基輔。這當中還有原本駐紮在莫斯科近郊保衛普亭政權、俄羅斯最精銳的近衛第一戰車軍團(Russian 1st Guards Tank Army)。