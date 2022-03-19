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俄軍持續增兵 馬立波圍城無解

中央社基輔19日綜合外電報導
俄方18日表示，正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有8成民宅受損，還有一座劇院16日遭到砲轟，可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。 路透
俄方18日表示，正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有8成民宅受損，還有一座劇院16日遭到砲轟，可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。 路透

俄羅斯部隊加強控制港口城市馬立波（Mariupol）週邊，並已進入市中心。烏克蘭總統澤倫斯基幕僚表示，「馬立波的圍城情勢無解」。在此同時，俄軍持續增兵，並出動精銳部隊。

俄方18日表示，正加強控制馬立波市周圍地區。當地約有8成民宅受損，還有一座劇院16日遭到砲轟，可能約有1000人仍受困在劇院下的臨時防空洞。

為了在劇院殘垣斷壁中尋找生還者，緊急救援作業今天邁入第3天，但街道上的交戰、俄軍的炮火，以及馬立波的基礎服務遭到破壞，都使得情況更加複雜。

俄國國防部18日表示，俄軍在馬立波市周圍「縮緊包圍圈」。烏克蘭政府則稱，烏軍的火力處於劣勢，嘗試空中補給也失敗，目前「暫時」與馬立波的官員失聯。

美聯社報導，烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）表示，烏克蘭軍隊已經失去馬立波市重要煉鋼廠Azovstal。

他今天在電視發表評論表示：「現在在爭奪Azovstal。我可以說，我們失去了這個經濟命脈。事實上，全歐洲最大的冶金廠之一已經被毀。」

馬立波遭俄軍圍困，估計已有3萬5000人逃亡。

然而，「紐約時報」報導，馬立波市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指控俄軍違反數千名烏克蘭人的意願，帶他們穿越邊境，進入俄羅斯。

他表示，這些馬立波市民都在沒有護照的情況下被帶走，他擔心這些人恐怕會被強迫勞動。

緊急協調人員克恩（Jakob Kern）向法新社表示：「困難處在於怎麼去那些被圍城，或是即將遭到圍困的城市。」

他形容情勢相當危急，沒有人道救援途徑，使得派送食物補給品等緊急物資到馬立波、東北部哈爾科夫市（Kharkiv）和蘇梅市（Sumy）幾乎是不可能的任務。

此外，目前任職於華盛頓戰爭研究所（Institute for the Study of War）的前美國陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）表示，俄軍正在不斷從東部軍區調派軍力。

他表示，這些軍力目前正在白俄羅斯，且將開始進入烏克蘭。這些部隊同樣是大雜燴，但他們的主要目標是攻下基輔。這當中還有原本駐紮在莫斯科近郊保衛普亭政權、俄羅斯最精銳的近衛第一戰車軍團（Russian 1st Guards Tank Army）。

烏克蘭 白俄羅斯 邊境

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