烏克蘭女議員揭露 女性同胞慘遭俄軍性侵並處決

烏克蘭議員瓦西蓮科（圖右）前往英國訪問，披露戰火下的慘絕人寰景象。路透

烏克蘭 議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）前往英國 訪問，披露戰火下的慘絕人寰景象。許多年長婦女遭到俄羅斯軍人侵犯，有些人隨後慘遭處決，也有人選擇結束自己生命。

英國「蘇格蘭人報」（Scotsman）報導，瓦西蓮科等4名女議員獲得烏克蘭當局特許前往英國，17日在英國國會對議員及記者進行簡報，揭露烏克蘭弱勢族群在戰火下的處境。

烏克蘭反對黨Holos議員瓦西蓮科表示：「當（俄羅斯總統）普亭 發現沒辦法如他當初設想、在3天內拿下烏克蘭和基輔時，他改變了戰略，把目標轉往女性和孩童。」

她表示：「我們接獲來自烏克蘭各地回報，尤其是那些受到最嚴重攻擊的城市，指女性遭到侵犯。」

「這些女性通常都是沒辦法離開的一群，我們說的是年長女性。」

「我們獲知，大多數女性在遭到侵犯後被處決，或是選擇結束自己生命。」許多被害女性年齡在60歲以上。

她說：「重點在於，受害者和家屬根本沒有勇氣或能力站出來。」

「鏡報」報導，另一名烏克蘭人民公僕黨（Servant of the People Party）籍女議員梅澤塞娃（Maria Mezentseva）表示：「這些遭受侵犯和性暴力的女性中，也有一些被絞死。」

她表示，已經蒐集許多俄軍犯下戰爭罪行的相關證據，將交給歐洲人權法院（ECHR）審理。

她呼籲英國政府提供烏克蘭特定的人道支援，讓受害者獲得「適當幫助」，同時也能「妥善紀錄」俄國的罪行，讓烏克蘭有更多證據把普亭以戰爭罪送上海牙國際刑事法院。

梅澤塞娃並表示，人道救援組織難以抵達烏克蘭，因此在烏克蘭不見他們的身影。

被問到烏克蘭兒童所受影響，瓦西蓮科指控普亭「偷走了數百萬兒童的童年」；「我自己也有2個小孩，小的才9個月大。」

她表示：「烏克蘭的下一代將在戰爭的沉重負擔下成長。每天都有數千名嬰兒誕生，而他們來到這個世界首先看到、聽到的是飛彈和警報聲。他們生命的最初幾個小時要在地下室度過，但事情不該是這個樣子。」

這些女議員在英國下議院呼應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的發言表示，若無法防止無辜生命喪失，活著將毫無意義。

澤倫斯基16日告訴美國國會：「我現在快要45歲了，但我的年齡在100多名孩子的心臟停止跳動的那一刻也隨之停止。如果無法防止這樣的死亡，我認為活著毫無意義。」

烏克蘭女議員在英國下院表示：「我們和他有相同感受。」

她們也呼籲英國企業離開俄羅斯，包括在全俄有48家門市的瑪莎百貨公司（Marks & Spencer），因為任何賺來的錢，都會被克里姆林宮用以資助使烏克蘭人民遭受「性侵和死亡」的行為。