習近平：美國向「台獨」發出錯誤訊號十分危險

中國國家主席習近平18日與拜登視訊通話。（新華社）

習近平 與拜登 於18日進行視頻通話交換意見。據新華社報導，對話中拜登重申「四不一沒有」，習近平再重複一次，並回應十分重視這些表態。值得注意的是，習近平特別強調台灣問題如果未能處理好，將對兩國關係造成「顛覆性的影響」。

拜登表示，美中兩國在50年前作出重要抉擇，發表了「上海公報」。50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展將塑造21世紀的世界格局。

拜登說，「我願重申：美國不尋求同中國打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。美方願同中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。我願同習近平主席保持密切溝通，為美中關係把舵定向。」

習近平指出，去年11月中美雙方首次「雲會晤」以來，國際形勢發生了新的重大變化。和平與發展的時代主題面臨嚴峻挑戰，世界既不太平也不安寧。

習近平提到，作為聯合國 安理會常任理事國和世界前兩大經濟體，不僅要引領中美關係沿著正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

習近平強調，他與拜登都贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。

習近平說，「總統先生剛才又重申，美方不尋求打『新冷戰，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。對於你的這些表態，我是十分重視的。」

習近平指出，目前，中美關係還沒有走出美國上一屆政府製造的困境，反而遭遇了越來越多的挑戰。特別是美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤信號，這是十分危險的。

習近平強調，台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。中美關係之所以出現目前的局面，直接原因是，美方一些人沒有落實我們兩人達成的重要共識，也沒有把總統先生的積極表態落到實處。美方對中方的戰略意圖作出了誤讀誤判。