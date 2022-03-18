參議員提案禁止進口俄鈾 遏制俄使用加密貨幣

參議員提案禁止進口俄產鈾，正值拜登政府考慮對俄羅斯國營核子企業（Rosatom）祭出制裁，該公司是世界各地發電廠的重要燃料和技術供應商。Getty Images

共和黨聯邦參議員 17日提出法案，禁止美國進口俄羅斯 鈾，以懲罰莫斯科入侵烏克蘭。民主黨參議員則提出法案，讓總統能夠制裁與俄羅斯交易的外國加密貨幣 公司。

參議員提案禁止進口俄產鈾，正值拜登政府考慮對俄羅斯國營核子企業（Rosatom）祭出制裁，該公司是世界各地發電廠的重要燃料和技術供應商。

拜登當局已禁止美國進口俄羅斯能源，如石油和液化天然氣，不過尚未包括鈾。

提出該法案的參議員巴拉索（John Barrasso）表示：「禁止俄羅斯石油、天然氣和煤炭進口雖是重要的一步，但不會是最後一步。」

巴拉索代表懷俄明州（Wyoming），美國如果恢復鈾礦開採，該州將可獲益。

他補充說：「禁止俄羅斯鈾進口將進一步減少俄羅斯戰爭機器所獲得的資金，有助於重振美國鈾生產，並增強我們的國家安全。」

美國擁有超過90座核反應爐，比其他任何國家都多，且嚴重依賴進口鈾。

根據美國能源情報署（Energy Information Administration，EIA）的資料，2020年俄羅斯鈾佔美國採購總量的16%，加拿大和哈薩克各佔22%。

另外，民主黨聯邦參議員提出一項法案，讓總統能夠對與受制裁的俄羅斯實體往來的外國加密貨幣公司進行制裁，並阻止它們與美國客戶交易。

這項名為「數位資產制裁遵循法案」（Digital Asset Sanctions Compliance Act）由參議員華倫（Elizabeth Warren）領軍，與其他10位民主黨籍參議員，包括華納（Mark Warner）和泰斯特（Jon Tester）共同發起。

這項法案不太可能迅速成為法律，但可能對加密貨幣交易所形成壓力，華倫等部分議員擔心，俄羅斯可能利用數位資產，來規避西方對其實施的一系列制裁。

華倫在聲明中說，「俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）及其親信可以利用加密貨幣轉移、儲存和藏匿他們的財富，使他們有可能逃過美國及世界各地合作夥伴為俄羅斯對烏克蘭發動戰爭而實施的歷史性經濟制裁」。

拜登政府官員曾表示，他們不認為俄羅斯可以利用加密貨幣來完全逃避制裁，並指加密貨幣市場缺乏流動性來進行大量交易。儘管如此，美國財政部強調，數位資產公司必須遵守制裁。

華倫的法案也將允許財政部長防堵在美國營運的數位資產平台與任何俄羅斯加密貨幣用戶進行交易，美國加密貨幣平台Coinbase和Kraken等主要加密貨幣交易所曾表示，如果法律沒有要求，他們不會採取這一步驟。

這項法案還將要求財政部公開那些存在逃避制裁和洗錢等高風險的外國加密貨幣交易平台，並要求美國納稅人申報任何超過1萬美元的離岸加密貨幣交易。