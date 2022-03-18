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白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

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白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

記者張文馨／華盛頓報導
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社
白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。美聯社

白宮表示，美國總統拜登18日透過視訊，向中國國家主席習近平表明，若中方提供物資給殘忍攻擊烏克蘭城市和平民的俄羅斯，會有什麼樣的下場和後果。

此外，白宮表示，拜登在對話中重申，美國對台灣的政策沒有改變，強調美國持續反對任何片面改變現狀的行動。

拜登政府資深官員在一場會後簡報會表示，習近平提到台灣議題，拜登重申信守美國基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策，關切北京在台海的挑釁舉動；拜登提到自己過去擔任參議員期間曾投票支持台灣關係法，也致力於信守相關原則，美國對台灣的支持堅若磐石，也會持續下去。

這名官員表示，拜習通話直接、充實且細緻，多數時間在討論俄羅斯，拜登向習近平說明美國對情勢的評估與立場，也表示在此時介入支持俄羅斯者，將要承擔後果。

問到習近平是否在與拜登的對話中，承諾不會幫助俄羅斯？這名官員表示，「中國會自己做決定」，中方聲明已說明習近平的立場。

拜習兩人18日舉行1小時50分的會晤，白宮事後發布聲明表示，對話聚焦在俄羅斯無端侵略烏克蘭，拜登細數美國在應對俄烏衝突上所做的努力，以及讓俄羅斯付出的代價。

白宮表示，拜登支持外交解決危機，兩國領導人同意維持開放溝通管道的重要性；雙邊領導人責成團隊在未來關鍵時期，跟進今天的對話成果。

➤➤➤中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

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