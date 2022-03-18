我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會：拜登重申不支持台獨 習稱俄烏應談判早日停火

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

瑞士銀行揭露 俄羅斯富豪海外藏金2130億美元

中央社蘇黎世18日綜合外電報導
瑞士銀行協會估計，俄羅斯客戶存放在瑞士秘密銀行的資產合計高達2130億美元。路透
瑞士銀行協會估計，俄羅斯客戶存放在瑞士秘密銀行的資產合計高達2130億美元。路透

俄羅斯因為入侵烏克蘭遭受國際制裁，讓外界得以一窺瑞士金庫。瑞士銀行協會估計，俄羅斯客戶存放在瑞士秘密銀行的資產合計高達2130億美元。

路透社報導，瑞士銀行協會（SBA）推估，俄羅斯客戶在瑞士境外帳戶的存款合計約1500億至2000億瑞士法郎（2130億美元）。

瑞士是全世界最大離岸財富中心，最新披露的金額顯示，俄羅斯富豪與瑞士銀行的業務往來，比金融機構資產負債表上曝險部位要大得多。

SBA這次披露相當罕見。對許多揭露透明度的要求，瑞士向來都如銅牆鐵壁般置之不理，但在俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞士也採取罕見舉動，適用歐盟對俄羅斯資金實施制裁。

對於瑞士當局在這場戰事中扮演的角色，瑞士大眾的質疑聲音愈來愈多。社會民主黨共同主席梅耶（Mattea Meyer）呼籲當局，扣下任何屬於俄羅斯政府、俄國總統普亭（Vladimir Putin）及他周圍人士的資金。

她表示：「那些俄國富豪忠於克里姆林宮，他們的資金和活動…會替戰爭提供資金。」她並稱瑞士「必須盡一切可能切斷他們的現金流」。

SBA的估算，揭露了對俄羅斯實施制裁的規模，相關動作包括凍結資金。

瑞士經濟部表示，由於瑞士的制裁名單不斷增加，當局仍在統計銀行報告，因此對於凍結俄羅斯資產的規模，尚無具有意義估計。

儘管SBA給出了推估數字，但也強調指出，相較於全世界富豪世世代代在瑞士這個避稅天堂存放的財富，俄羅斯富豪的資產只不過是九牛一毛。

SBA在21日寄給路透社的電郵聲明中表示：「在存放於瑞士銀行的整體跨境資產當中，俄羅斯客戶的占比大概僅是個位數百分比前段。」

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

哥大政治系教授：美國可利用俄烏戰爭緊張制衡中國

下一則

拜習會：拜登重申不支持台獨 習稱俄烏應談判早日停火

延伸閱讀

哥大政治系教授：美國可利用俄烏戰爭緊張制衡中國

哥大政治系教授：美國可利用俄烏戰爭緊張制衡中國
漢堡王欲關俄境800家門市 俄籍合夥人說不

漢堡王欲關俄境800家門市 俄籍合夥人說不
俄電信商：中國手機在俄銷量翻倍

俄電信商：中國手機在俄銷量翻倍
俄羅斯3月原油更多流向中國？ 分析認為制裁效應待觀察

俄羅斯3月原油更多流向中國？ 分析認為制裁效應待觀察

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30
烏克蘭西部利維夫州亞沃利夫市（Yavoriv）的軍事訓練場遭俄軍空襲，造成至少35人死亡，134人受傷。 路透

開戰Day18／多國外交官據點在附近 烏克蘭西部軍事訓練場遭空襲 至少35死134傷

2022-03-13 08:45

超人氣

更多 >
圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重

圖輯／法拉盛5級大火延燒數小時 5人輕傷 商家損失慘重
華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照
加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有

加州居民可望獲油貼400元 沒車者也有
南加老字號中餐館老闆：在美做中餐館將遇斷層

南加老字號中餐館老闆：在美做中餐館將遇斷層
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」