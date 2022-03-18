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俄羅斯3月原油更多流向中國？ 分析認為制裁效應待觀察

記者黃雅慧／即時報導
油輪追蹤機構認為目前看來，西方制裁對俄羅斯海上原油出口沒那麼大影響。圖為全球最大的液化天然氣油輪DUHAIL。路透
油輪追蹤機構認為目前看來，西方制裁對俄羅斯海上原油出口沒那麼大影響。圖為全球最大的液化天然氣油輪DUHAIL。路透

據路透報導，油輪跟蹤機構「Petro-Logistics」數據顯示，俄羅斯海上原油3月出口較上月有所增加。有更多的俄羅斯石油似乎流向了中國和印度。值得注意的是，仍然看到產品運往美國。不過在西方國家對俄羅斯實施制裁後，也有一些貨物沒有目的地。也有業內分析認為西放制裁效應仍待觀察。

Petro-Logistics總部位於日內瓦，以監測石油輸出國組織（OPEC）成員國的石油產量而聞名，但幾十年來也一直在跟蹤俄羅斯和前蘇聯國家的供應。

據Petro-Logistics的數據，3月俄羅斯海上原油出口量較2月增加每日35萬桶，平均達到近每日300萬桶，而成品油出貨量在3月超過每日200萬桶。

俄烏衝突使得西方國家對俄羅斯施行一連串的制裁措施，包括美國、加拿大和澳洲等在內的少數幾個國家對俄羅斯石油實施徹底的禁令，但一些歐洲買家為避免名譽受損或可能的法律麻煩，如今也正迴避俄羅斯石油。這引發全球能源供應的憂慮。

Petro-Logistics首席執行長Daniel Gerber說，公司看到了沒有目的地的貨物。不過，他也稱，看到更多俄羅斯的石油似乎流向中國大陸與印度。

他提到，「我們看到有更多一些的石油運往中國，」Gerber說，「印度自去年11月以來首次進口烏拉爾原油(Urals)，3月份迄今為止的平均進口量超過25萬桶/日。令人驚訝的是，我們仍然看到產品運往美國。」

另一方面，該公司也發現雖然3月原油出口上升，但部分油品出口下降，3月份俄羅斯燃料油和真空天然氣（VGO）出口較2月下降40%。Petro-Logistics認為這在一定程度上是由於黑海惡劣氣候所致。並認為俄羅斯汽油和其他成品油沒有受到這麼大影響。

儘管Petro-Logistics的報告預示3月俄羅斯油品出口未受明顯打擊，但仍有不少業內人士認為制裁後續效應待觀察。國際能源署（IEA）便估計，4月開始，俄羅斯每天有約250萬桶原油和石油產品可能無法進入市場，因為制裁的影響和範圍將變得更加明顯。

俄羅斯 石油 印度

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