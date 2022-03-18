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紐時：美指控俄「戰爭罪」自己卻不承認國際刑事法院

中央社／華盛頓17日綜合外電報導
國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為位於海牙的國際刑事法院。(美聯社)
國際刑事法院檢察官已經通知俄方，正密切注意俄國入侵烏克蘭是否觸犯戰爭罪，有無違反人道。圖為位於海牙的國際刑事法院。(美聯社)

西方國家有意訴究俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭的戰爭罪，但專家們認為除實務面要將普亭繩之以法談何容易，更尷尬之處在於美國自己都不承認國際刑事法院（ICC）。

「紐約時報」報導，繼美國總統拜登昨天對普亭以「戰犯」相稱後，國務卿布林肯（Antony J. Blinken）今天也遙相呼應，稱俄國蓄意鎖定平民就是戰爭罪，普亭難逃究責。

美國國務院法律顧問、耶魯法學院（Yale Law School）國際法教授海瑟威（Oona Hathaway）表示，

檢察官在訴究時須證明俄軍指揮官們蓄意鎖定平民建築，或戰事期間對軍民目標不加區分、遂行無差別攻擊。

就普亭本人，海瑟威說檢方得拿出他具體下令執行前述行為的證據。

讓被告繩之以法則又是另一問題。曾任美國國務院人權事務最高官員的民主黨籍聯邦眾議員馬里諾夫斯基（Tom Malinowski）說：「國際刑事法院沒有能強制當事人到案的法警機制。」相較普亭本人，戰場上的俄軍將領們也許會怕被俘後遞解受審而稍有忌憚。

雖然諸多機構與國家正調查烏克蘭當地可能涉及的戰爭罪，但專家們表示國際刑事法院才是最佳選擇。設於海牙的國際刑事法院成立於1998年，當時有感於盧安達和前南斯拉夫等地的大規模暴行分散在各機構承審，認為需有一常設司法機構統籌處理此類案件。

但紐時認為尷尬的是美國與國際刑事法院關係不佳，而且還不是國際刑事法院123個成員國之一。美國在總統小布希（George W. Bush）任內推翻柯林頓（Bill Clinton）於國際刑事法院創立時的加入簽署，還放話絕不讓國際刑事法院管轄到美軍在海外的行動。

到了川普政府時期，美國對國際刑事法院敵意更甚。當時的國務卿龐培歐（Mike Pompeo）為袒護以色列，譏諷國際刑事法院為「袋鼠法院」（kangaroo court,英美社會對不公法庭審判的特有名詞）。

川普甚至還因檢察官要調查美軍在阿富汗被控戰爭罪，制裁國際刑事法院的最高檢察官等人。

歐巴馬政府時的國務院全球刑事司法辦公室主任布克華德（Todd Buchwald）說：「美國傳統上一向反對國際刑事法院對美國人士的管轄主張，也從不接受對方的管轄權。現在問題來了，我們要如何自圓其說。」

普亭 國務院 檢察官

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