CNN分析：中國正透過4種手段悄悄對俄羅斯施壓

CNN報導，中國正透過四種手段悄悄對俄羅斯施壓。(路透)

有線電視新聞網(CNN)17日報導指出，中國正透過四種手段悄悄對俄羅斯施壓，設法與受到經濟制裁受遭受重創的俄羅斯經濟保持距離；北京 雖然不願公開譴責俄羅斯侵略烏克蘭，私底下則深怕受到各國的制裁行動拖累。

報導指出，多位分析師表示，中國正在想辦法拿捏尺寸以達到「巧妙平衡」，能在言詞上對俄羅斯予以支持的同時，不至於進一步觸怒美國。對於聯手挑戰西方國家，北京與莫斯科擁有相同的策略利益，可是中國銀行禁不起失去美元市場的大餅，許多中國企業也不能沒有美國技術。

有線電視新聞網分析，短短幾周裡，北京已透過四種手段，設法與遭到孤立且正在瓦解中的俄羅斯經濟保持距離：

一、坐視盧布貶值

俄羅斯對烏克蘭開戰迄今，盧布對美元及歐元都已貶值約20%。盧布對人民幣也一樣走跌，莫斯科希望北京出手幫忙，但北京卻沒有回應。中國人民銀行上周宣布，銀行之間外匯市場人民幣兌換俄羅斯盧布的即期交易價浮動幅度，將由5%擴大至10%，允許盧布更加迅速貶值。

接下來俄羅斯民眾購買中國進口商品如智慧型手機、汽車 等，將付出較高價格。小米、華為等中國手機品牌在俄羅斯相當熱門，俄烏戰爭發生之前，甚至在俄羅斯手機市場與蘋果公司(Apple)、三星(Samsung)搶奪市場龍頭地位。

中國長城汽車公司(Great Wall Motor)、吉利汽車(Geely Auto)在俄羅斯汽車市場約占7%，2021年總共賣出11萬5000輛汽車。受到匯率波動影響，中國長城汽車公司已暫停提供新車給俄羅斯經銷商。

二、坐擁相當於900億美元的人民幣儲備

法國外貿銀行(Natixis)首席亞太經濟學家艾莉希亞‧賈西亞-賀瑞洛(Alicia García-Herrero)在15日公布的研究報告中指出，中國能對俄羅斯提供的最重要幫忙，便是相當於900億美元的莫斯科人民幣儲備。受到西方各國制裁影響，高達3150億美元的俄羅斯儲備已遭凍結。

俄羅斯官方媒體報導，俄羅斯財政部長希魯阿諾夫(Anton Siluanov)本周稍早表示，由於俄羅斯使用美元及歐元遭到阻斷，希望能動用人民幣儲備。不過，中國人民銀行迄今並沒有做出任何表態。

賈西亞-賀瑞洛分析，如果中國允許莫斯科將人民幣儲備兌換成美元或歐元，肯定對俄羅斯帶來雪中送炭的明顯效果，可是卻有牴觸西方制裁的高度風險，因此中國不太可能這麼做。

她說，從長期角度來看，中國此時選擇與俄羅斯更加貼近所能獲得的利益，遠遠低於西方投資者可能驟時對中國失去興趣所造成的巨大衝擊。

三、停止飛機零件出貨

美國與歐盟國家對俄羅斯祭出制裁，代表著全球兩大飛機制造商波音(Boeing)、空中巴士( (Airbus)不再能提供零件或維修支援給俄羅斯航空公司。俄羅斯航空業者再過幾周就將面臨零件缺貨以及缺乏正常維修的窘境。

一名俄羅斯政府高層官員本月稍早表示，就在莫斯科忙著尋找飛機零件的替代供應管道之際，中國卻拒絕提供飛機零件給俄羅斯。

四、凍結基礎建設投資

俄羅斯對烏克蘭開火之後，世界銀行(World Bank)對俄羅斯及白俄羅斯 所有計畫喊停。從2014年以來，世銀也未提供任何新貸款給俄羅斯，2020年後則未對白俄羅斯提供新貸款。

報導指出，讓外界感到意外的是，總部位於北京的洲基礎設施投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank)本月稍早發表聲明宣布，由於烏克蘭戰爭因素，將暫停與俄羅斯、白俄羅斯所有計畫。高達11億美元的已通過或已送件俄羅斯道路、鐵路系統等基礎建設貸款項目，現在都遭到凍結。