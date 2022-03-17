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普亭生氣了 罵親西方俄民眾「人渣叛徒」籲社會淨化

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭，攝於16日。(路透)
俄羅斯總統普亭，攝於16日。(路透)

Sky News報導，俄羅斯總統普亭16日向部長們發表講話時，也將矛頭對準不支持烏克蘭「特別軍事行動」的民眾，並呼籲進行「社會的自我淨化」。

普亭稱俄羅斯人「將永遠能夠把真正的愛國者跟人渣跟叛徒區別開來，也將像是不小心飛進嘴裡的蟲子一樣，簡單地把他們吐出來」，同時指控西方國家試圖分裂俄羅斯社會，利用不忠的俄羅斯人組成「第五縱隊」以製造社會動亂，「而且只有一個目標，我已經說過了，就是俄羅斯的毀滅」。

普亭接著說道，「我確信，這樣一種社會的自然和必要自我淨化，只會強化我們的國家」，也抨擊住在西方國家的俄羅斯寡頭，「我根本不會評判那些在邁阿密或法國蔚藍海岸有別墅的人，這些人離不開鵝肝、牡蠣或所謂的性別自由」。

普亭指出，「問題絕對不在這裡，而是，我再說一次，事實上，其中很多人，按其本質，精神上明確位於那裡，而不是這裡，沒有隨著我們的人民，沒有跟俄羅斯同在」。他說，「這就是他們所認為的，在他們看來，一個屬於更高種姓、更高種族的標誌」。

Sky News指出，隨著俄羅斯政府開始取締新聞機構和逮捕抗議人士，普亭的講話可能是他計畫加強專制統治的信號。BBC新聞俄羅斯主編羅森堡（Steve Rosenberg）則發推文指出，普亭正在所有戰線作戰，既在烏克蘭、也在國內，認為普亭意識到制裁將引發嚴重的經濟陣痛，正在尋找可以怪罪的對象。

克里姆林宮把「第五縱隊」、「民族叛徒」和親歐美「人渣」當成代罪羔羊，這樣俄羅斯人就不會怪到普亭的頭上。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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