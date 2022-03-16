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美前駐烏大使：川普視烏克蘭為棋子 鼓動普亭和壞分子

中央社／華盛頓16日專電
前美國總統川普。（歐新社）
前美國總統川普。（歐新社）

美國前駐烏克蘭大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）接受美媒訪問指出，在前美國總統川普（Donald Trump）心中，烏克蘭只是一枚棋子，用來促進個人政治利益，而非美國國家利益，這鼓動了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），也鼓動全球各地壞分子。

尤凡諾維契是川普時代的駐烏克蘭大使，也是川普第一次面臨國會彈劾的重要證人，她在2019年遭到川普拔官。川普當時因為疑似施壓烏克蘭政府，要求挖出民主黨對手、現任美國總統拜登（Joe Biden）醜聞，遭到美國國會彈劾調查。

尤凡諾維契近日出版回憶錄「來自邊緣的教訓」（Lessons From the Edge，暫譯），碰上俄羅斯軍事入侵烏克蘭，她近日接連接受包括美國全國公共電台（NPR）、美國公共電視新聞網（PBS）、美國有線電視新聞網（CNN）、政治新聞網站POLITICO等媒體訪問，暢談她的新書與烏克蘭局勢。

她向CNN表示，在川普心中，烏克蘭只是一枚棋子，用來促進他個人和政治利益，而非美國國家利益，這鼓動了普亭，也鼓動全世界的壞分子。

她在POLITICO的訪談中更為詳細地說明，川普透過電話向烏克蘭施壓以達成個人目的的做法，向包括普亭在內的全世界壞分子發出一個信號，就是「你可以和川普達成令人厭惡的交易，且只要能以某種方式迎合他的虛榮心、錢包或個人需求，就能找到方法讓他點頭答應」。

尤凡諾維契指出，川普對烏克蘭的蔑視確實讓普亭更加膽大妄為。在川普執政時期，儘管美國官方政策很強硬，但普亭得到他想要的，他和所有其他人都很清楚，川普在某種程度上並未真正高度重視烏克蘭，川普也明確表達對北大西洋公約組織（NATO）和部分盟友的蔑視。但在川普連任失利後，普亭可能不得不重新調整並找出其他手段以實現目標。

川普 烏克蘭 普亭

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