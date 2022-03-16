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國際法院裁定停止入侵烏克蘭 俄中法官唯二反對

中央社布魯塞爾16日專電
圖為民眾在荷蘭海牙的國際法院外示威支持烏克蘭。美聯社
圖為民眾在荷蘭海牙的國際法院外示威支持烏克蘭。美聯社

國際法院今天以13比2票數裁定俄羅斯應停止對烏克蘭的軍事行動，而國際法院揭露投下反對票是的俄國籍的副院長格沃爾吉安以及中國籍的法官薛捍勤。

國際法院（The International Court of Justice, ICJ）今天裁定，俄羅斯應立即停止2月24日起對烏克蘭領土展開的軍事行動，以及俄國須確保由俄國政府控制或支持的武裝勢力不會繼續展開軍事行動。

而在國際法院最新釋出的判決書中，說明今天裁定結果為13票支持、2票反對，而反對的2位分別為俄羅斯籍的法院副院長格沃爾吉安（Kirill Gevorgian）以及中國籍的法官薛捍勤。

在判決書中也紀錄格沃爾吉安及薛捍勤的論點，格沃爾吉安認為其立場是基於實質法律依據，即不認為國際法院對此案有管轄權。

而薛捍勤表示支持應立即停止在烏克蘭的軍事行動，但烏克蘭對俄羅斯軍事行動立場描述有誤，另目前情勢僅單獨要求俄方恐無法解決，而是需各方努力，因此對判決的影響需再觀察。

烏克蘭指控俄羅斯，說俄國聲稱烏國在境內親俄分離主義分子控制的地區犯下種族滅絕罪並非事實，那只是俄方試圖非法依據一項國際公約，作為出兵烏克蘭的理由，因此向國際法院提出呼籲裁決緊急臨時措施的要求。

國際法院由15名法官組成，法官任期為9年，依國際法院說明，當選的法官不代表其原國籍政府，而是以獨立法官行事，而國際法院的判決具有約束力，按照程序，如果當事國有一方不履行判決，另一方可以訴諸聯合國安理會。

俄羅斯先前已告知國際法院不參加聽審程序，並表示國際法院在本案中沒有管轄權，要求不要採取臨時措施。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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