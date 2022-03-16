美國總統拜登16日在白宮一場活動後表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「戰犯」（war criminal）。美聯社

美國總統拜登 16日在白宮一場活動後表示，俄羅斯 總統普亭 （Vladimir Putin）是「戰犯」（war criminal）。

這是美國政府首次指控俄羅斯侵略烏克蘭犯戰爭罪；包含拜登在內的美國政府官員都曾表示，應由國際調查認定俄羅斯是否犯下戰爭罪。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki ）在例行記者會表示，拜登的發言發自內心，大家都從電視上看到殘酷獨裁者（指普亭）侵略他國的野蠻行徑；此外，美國國務院正在進行調查戰爭罪行指控的相關法律程序。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6日接受媒體訪問表示，美國看到相當可信的通報顯示俄國蓄意攻擊烏克蘭平民，那將構成戰爭罪；美國正在全面紀錄、彙整和研究，可協助國際組織或機構調查俄國是否涉及戰爭罪。

此外，美國聯邦參議院15日罕見跨黨派通過一項決議，譴責並調查普亭所犯的「戰爭罪」。

該決議由共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）提出，得到兩黨參議員的支持，決議案鼓勵海牙和其他國家的國際刑事法院（ICC）調查俄國入侵烏克蘭期間犯下的戰爭罪時，「將俄羅斯軍隊作為目標」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點