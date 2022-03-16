我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：普亭是戰犯

Fed將升息6次 道指先跌後升

拜登：普亭是戰犯

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統拜登16日在白宮一場活動後表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「戰犯」（war criminal）。美聯社
美國總統拜登16日在白宮一場活動後表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「戰犯」（war criminal）。美聯社

美國總統拜登16日在白宮一場活動後表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）是「戰犯」（war criminal）。

這是美國政府首次指控俄羅斯侵略烏克蘭犯戰爭罪；包含拜登在內的美國政府官員都曾表示，應由國際調查認定俄羅斯是否犯下戰爭罪。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki ）在例行記者會表示，拜登的發言發自內心，大家都從電視上看到殘酷獨裁者（指普亭）侵略他國的野蠻行徑；此外，美國國務院正在進行調查戰爭罪行指控的相關法律程序。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6日接受媒體訪問表示，美國看到相當可信的通報顯示俄國蓄意攻擊烏克蘭平民，那將構成戰爭罪；美國正在全面紀錄、彙整和研究，可協助國際組織或機構調查俄國是否涉及戰爭罪。

此外，美國聯邦參議院15日罕見跨黨派通過一項決議，譴責並調查普亭所犯的「戰爭罪」。

該決議由共和黨參議員葛理漢（Lindsey Graham）提出，得到兩黨參議員的支持，決議案鼓勵海牙和其他國家的國際刑事法院（ICC）調查俄國入侵烏克蘭期間犯下的戰爭罪時，「將俄羅斯軍隊作為目標」。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

俄羅斯 拜登 普亭

上一則

拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機

下一則

國際法院裁定停止入侵烏克蘭 俄中法官唯二反對

延伸閱讀

分析：普亭陷「沉沒成本」迷思 剩2張牌可打

分析：普亭陷「沉沒成本」迷思 剩2張牌可打
拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機

拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機
拜登針對烏克蘭軍事援助方案發表談話

拜登針對烏克蘭軍事援助方案發表談話
馬斯克再嗆普亭：如果怕跟我單挑 我只用左手讓他

馬斯克再嗆普亭：如果怕跟我單挑 我只用左手讓他

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價
妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助