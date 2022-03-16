拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機

總統拜登16日在白宮宣布，加碼8億美元軍援烏克蘭。(美聯社)

美國總統拜登 16日在白宮宣布，加碼8億美元軍援烏克蘭 ，美國會提供更多防空、反裝甲武器和無人機，以協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）同日上午接受美國國會，在烏克蘭首都基輔透過視訊對國會議員演說，爭取美國支持；拜登說，他聽了澤倫斯基充滿激情的演說。

但拜登並未回應澤倫斯基要求美國在烏克蘭上空畫設禁航區的要求，而是承諾會提供更多軍事援助，讓烏克蘭能自我防衛，他說，這包含800套防空系統、9000套反裝甲系統（包含高精準度的肩射式飛彈）、7000套輕武器，以及無人機，這展現了美國將最尖端科技系統送到烏克蘭協助其防衛的承諾。

拜登說，美國和盟友夥伴一起，提供烏克蘭防衛所需，且若後勤和資源都準備好，還會有更多援助到位，「我誠實地說，這可能是一場漫長而艱困的戰役。」美國人民將會堅定支持烏克蘭人民對抗俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的侵略。

到目前為止，美國對烏克蘭的援助達到20億美元，拜登表示，約有10億美元的援助是在上周送出，美國會提供烏克蘭武器，讓他們自我防衛。

白宮稍後發布的成果清單顯示，這8億美元的軍事援助包含800套刺針防空飛彈、2000套標槍飛彈、1000套輕型反裝甲武器、6000套AT-4反裝甲火箭系統、100架無人機、5000支步槍、1000支手槍、超過2000萬發的輕武器子彈與砲彈，和2.5萬套防彈衣與頭盔等。