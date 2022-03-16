我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機

一洲焦點／美俄烏元首談話 北京已站在歷史錯誤一邊

拜登加碼援烏8億美元 包含反裝甲武器、無人機

記者張文馨／華盛頓報導
總統拜登16日在白宮宣布，加碼8億美元軍援烏克蘭。(美聯社)
總統拜登16日在白宮宣布，加碼8億美元軍援烏克蘭。(美聯社)

美國總統拜登16日在白宮宣布，加碼8億美元軍援烏克蘭，美國會提供更多防空、反裝甲武器和無人機，以協助烏克蘭對抗俄羅斯侵略。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日上午接受美國國會，在烏克蘭首都基輔透過視訊對國會議員演說，爭取美國支持；拜登說，他聽了澤倫斯基充滿激情的演說。

但拜登並未回應澤倫斯基要求美國在烏克蘭上空畫設禁航區的要求，而是承諾會提供更多軍事援助，讓烏克蘭能自我防衛，他說，這包含800套防空系統、9000套反裝甲系統（包含高精準度的肩射式飛彈）、7000套輕武器，以及無人機，這展現了美國將最尖端科技系統送到烏克蘭協助其防衛的承諾。

拜登說，美國和盟友夥伴一起，提供烏克蘭防衛所需，且若後勤和資源都準備好，還會有更多援助到位，「我誠實地說，這可能是一場漫長而艱困的戰役。」美國人民將會堅定支持烏克蘭人民對抗俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的侵略。

到目前為止，美國對烏克蘭的援助達到20億美元，拜登表示，約有10億美元的援助是在上周送出，美國會提供烏克蘭武器，讓他們自我防衛。

白宮稍後發布的成果清單顯示，這8億美元的軍事援助包含800套刺針防空飛彈、2000套標槍飛彈、1000套輕型反裝甲武器、6000套AT-4反裝甲火箭系統、100架無人機、5000支步槍、1000支手槍、超過2000萬發的輕武器子彈與砲彈，和2.5萬套防彈衣與頭盔等。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

上一則

拜登針對烏克蘭軍事援助方案發表談話

延伸閱讀

拜登針對烏克蘭軍事援助方案發表談話

拜登針對烏克蘭軍事援助方案發表談話
因地制宜 引經據典 解析澤倫斯基演說成功的訣竅

因地制宜 引經據典 解析澤倫斯基演說成功的訣竅
澤倫斯基對美國國會演說 呼籲更多幫助、畫設禁航區

澤倫斯基對美國國會演說 呼籲更多幫助、畫設禁航區
澤倫斯基談烏俄第四輪談判 雙方漸趨務實但仍需時間

澤倫斯基談烏俄第四輪談判 雙方漸趨務實但仍需時間

熱門新聞

李進進律師(右)在律師事務所被攻擊身亡。(取自李進進律師事務所網站)

紐約律師李進進遭刺身亡 25歲華女疑辦移民行兇

2022-03-14 23:22
圖為中國國家主席習近平(左)與俄國總統普亭。資料照。(Getty Images)

美官員：俄國要求中國提供軍援 投入俄烏戰爭

2022-03-13 17:19
一架RC-135電子偵察機1999年5月在北約盟軍行動轟炸南斯拉夫期間，現身南斯拉夫附近。美聯社

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

2022-03-12 09:40
俄羅斯外交部長拉夫洛夫。Getty Images

開戰Day15／俄外長拉夫洛夫：停火一開始就不在會談議題中

2022-03-10 09:13
參院15日通過法案，讓日光節約時間固定下來，不再每年變動，法案已送交眾院討論。(Getty Images)

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

2022-03-15 20:44
紐約律師李進進14日在律師事務所遇刺身亡。(取自其律師事務所主頁)

移民案糾紛動刀？紐約名律師遇害 華女兇嫌當場被捕

2022-03-15 02:30

超人氣

更多 >
涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮

涉殺律師李進進…張曉寧押出警局 激動咆哮
「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說

「不用再撥鐘 天天夏令時」參院通過法案 就看眾院怎說
撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價

撼動美元霸權第1步？沙烏地考慮部分石油以人民幣計價
嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」
妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助

妻兒遭入室攻擊受傷 一家生活陷困境 華男求助