雅虎新聞：CIA秘密訓練計畫協助烏克蘭抵抗俄軍侵犯

圖為烏克蘭軍隊。美聯社

根據雅虎 新聞(Yahoo News)16日獨家報導，俄羅斯 2014年併吞克里米亞之後，美國中央情報局(CIA)便派遣一支秘密準軍事行動小組進入烏克蘭 ，透過秘密訓練計畫協助基輔抵抗俄軍侵犯；俄烏戰爭爆發之後，烏克蘭軍隊抵抗俄軍的表現超過預期，美國中情局秘密訓練計畫的背景因素，功不可沒。

報導指出，中情局在烏克蘭經營超過十年的秘密訓練計畫，獲得六位以上前任美國官員匿名受訪證實。一名前任美國國安官員指出，這項計畫是在中情局現有架構之下進行，不需要透過「隱蔽行動決定」(covert action finding)授權。

報導指出，2014年俄羅斯併吞克里米亞戰爭期間，烏克蘭狙擊手紛紛發現俄軍使用鏡面反射、雷射瞄準等手段，企圖傷害狙擊手視力。前任美國政府官員說，當時美國派遣秘密進入烏克蘭、一支人數極少的中情局準軍事行動小組評估發現，若與中情局在後911時期(post-9/11)各種戰爭中曾經面對的伊斯蘭組織相比，俄軍實力明顯超出甚多。

一名前任資深情報官員便說，當時中情局小組很快就發現俄軍實力堅強，俄軍懂得使用雷射企圖傷害烏克蘭狙擊手視力便是一例，「神學士(Taliban，又譯塔利班)並不會這種花招」。

俄羅斯上個月大舉侵略烏克蘭之後，烏克蘭軍隊並沒有如外界預期迅速瓦解，反而守住幾座大城，甚至對俄羅斯軍隊及武器造成重創。雅虎新聞報導分析，烏克蘭軍隊超乎外界預期的表現，某些因素正是拜中情局秘密訓練計畫之賜。

報導指出，2015年展開的這項秘密訓練計畫，內容包括武器訓練、掩蔽戰術訓練以及機密通訊等。前任中情局官員透露，在烏克蘭東部地區進行的秘密訓練，讓烏克蘭特種部隊在這次戰爭中知道如何因應俄軍進犯。

中情局、白宮國家安全會議(National Security Council)及烏克蘭駐美大使館均不願對雅虎新聞報導發表評論。

報導指出，由於秘密訓練小組具有極高敏感度，中情局挑選經驗豐富的前任官員挑大樑前往烏克蘭執行任務，同行還有中情局特別活動中心(Special Activities Center)的狙擊手等資深戰術專家。一名前任官員說：「只要一個失誤，或有成員衝動行事，我們就可能惹禍上身。」官員也說，這支部隊在烏克蘭所從事的任何行動都可能遭到錯誤解讀，導致緊張情勢更加惡化。

一名前任官員說，美國長達十年將關注焦點放在對抗恐怖主義，但在俄羅斯併吞克里米亞之後，中情局卻從烏克蘭實戰經驗當中發現，現代戰場已經進化為高科技較勁，俄軍及挺俄側翼有能力運用無人機、手機塔台及其他電子設備迅速鎖定目標。一名前任情報官員便說，有烏克蘭軍人躲在戰壕使用手機，結果被俄軍鎖定之後，被炸得粉身碎骨。