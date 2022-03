因地制宜 引經據典 解析澤倫斯基演說成功的訣竅

烏克蘭總統澤倫斯基16日透過視訊對美國國會兩院演說。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)先後對英國、加拿大 和美國國會視訊演說,爭取支持。不難發現,幕僚事先做好功課,讓老闆能夠因地制宜,引經據典,激發共鳴。

澤倫斯基8日透過視訊向英國下議院發表演講,爭取支持;他誓言絕不會投降,將戰鬥到底;全場議員起立鼓掌致敬。澤倫斯基在演說中說:「我們將繼續為我們的土地而戰,不惜一切代價;我們將在山林、海邊、街道上戰鬥。」這是邱吉爾二戰時對德國宣戰的名言。澤倫斯基並引述莎士比亞名句:「我們現在的問題是to be or not to be,我可以給你明確的答案:肯定會。」矢言抗戰到底。

澤倫斯基15日對加拿大國會的視訊演說採取「將心比心」的訴求,他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難,表示已有97名兒童喪生。請加拿大政府和人民想一想,如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多,會是甚麼樣的景況?

16日對美國國會演說時,則引用美國黑人民權領袖金恩(MLK)博士的「我有一個夢」,改成「我有一個需求」,自問烏國要求畫設禁航區是否太過分?如果美國覺得有困難,那麼就提供烏國先進防空系統與戰機。澤倫斯基還提及「911恐攻」,表示和俄國入侵一樣,都造成無辜平民喪命。