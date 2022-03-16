因地制宜 引經據典 解析澤倫斯基演說成功的訣竅

烏克蘭總統澤倫斯基16日透過視訊對美國國會兩院演說。美聯社

烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky)先後對英國、加拿大 和美國國會視訊演說，爭取支持。不難發現，幕僚事先做好功課，讓老闆能夠因地制宜，引經據典，激發共鳴。

澤倫斯基8日透過視訊向英國下議院發表演講，爭取支持；他誓言絕不會投降，將戰鬥到底；全場議員起立鼓掌致敬。澤倫斯基在演說中說：「我們將繼續為我們的土地而戰，不惜一切代價；我們將在山林、海邊、街道上戰鬥。」這是邱吉爾二戰時對德國宣戰的名言。澤倫斯基並引述莎士比亞名句：「我們現在的問題是to be or not to be，我可以給你明確的答案：肯定會。」矢言抗戰到底。

澤倫斯基15日對加拿大國會的視訊演說採取「將心比心」的訴求，他談到烏克蘭人民在20天砲火下所經歷的災難，表示已有97名兒童喪生。請加拿大政府和人民想一想，如果俄羅斯攻擊溫哥華或是多倫多，會是甚麼樣的景況？

16日對美國國會演說時，則引用美國黑人民權領袖金恩（MLK）博士的「我有一個夢」，改成「我有一個需求」，自問烏國要求畫設禁航區是否太過分？如果美國覺得有困難，那麼就提供烏國先進防空系統與戰機。澤倫斯基還提及「911恐攻」，表示和俄國入侵一樣，都造成無辜平民喪命。