英國與歐洲疫情升溫 醫學專家：防疫警覺不能鬆懈

英國取消最後一道防疫措施的兩周之後,確診案例及住院案例都有回升趨勢,逾半數歐盟國家則是每日新增確診案例逐漸走高。圖為倫敦市民戴口罩搭乘地鐵。(美聯社)

英國 取消最後一道防疫 措施的兩周之後,確診案例及住院案例都有回升趨勢,逾半數歐盟國家則是每日新增確診案例逐漸走高。若以英國與歐洲國家目前疫情 走向做為美國借鏡,醫學專家指出,防疫警覺不能鬆懈。

華盛頓大學(University of Washington)微生物學家黛博拉‧富勒(Deborah Fuller)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時出,當民眾看到各種防疫規定紛紛取消時,會以為疫情已經結束了,「其實疫情並未結束」。她說:「我們不能放下警覺。」

富勒說,在這場彷彿大規模實驗的防疫過程裡,當戴口罩規定與其他防疫措施陸續取消之後,重要的是民眾仍應該保持高度警覺,包括持續注意身體狀況、加強檢測等,對於萬一疫情在防疫措施放寬後出現逆轉,預做準備。

有線電視新聞網報導,英國新冠病毒確診案例上周比先前一周增加48%,同期之間染疫住院案例也增加17%。英國目前每日新增確診案例約5萬5000例,數量約為Omicron變種病毒肆虐尖峰時期的三分之一,但防疫規定尚未完全取消的兩周之前相比,如今案例增加速度明顯上升。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)疫情追蹤統計數據顯示,超過半數歐盟國家每日新增確診案例正在增加中,荷蘭在過去一周便增加了48%,德國也增加了20%。

白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)接受CNN專訪時說,已與英國防疫主管官員交換意見,目前英國衛生機關把疫情升高歸咎於三大主因:Omicron亞型變異株BA.2傳染力增強、解封之後更多民眾在室內空間聚會時未戴口罩、新冠疫苗保護力或染疫後獲得免疫力已經衰退。

英國衛生安全局(UK Health Security Agency)上周公布報告指出,BA.2雖比原本的Omicron傳染力增加80%,但感染者似乎不會因此需要住院。然而,目前英國染疫率與住院率均持續增加,如此現象令人不解。

佛奇受訪時說,英國住院率增加確實讓人納悶,原因為何尚未明朗,「但可以確定的是,加護病床的病床使用並未因此增加」。

拜登總統防疫顧問、明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染疾病研究及政策中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)接受CNN訪問時則以氣象預報比喻說:「如果現在看到天空晴朗,萬里無雲,我們只能希望持續維持好天氣,可是到了晚上或許惡劣天氣就出現了,這是我們無法預知的。」